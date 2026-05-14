Νέα επίθεση του Έλον Μασκ για το casting της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια»

Νέα αντιπαράθεση προκάλεσε ο Έλον Μασκ στα social media, σχολιάζοντας ξανά τις επιλογές casting για την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στήριξε δημόσια επικριτικά σχόλια που στρέφονταν κατά της Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους.

Το σχόλιο του Ματ Γουόλς και η αντίδραση του Μασκ

Η νέα διαμάχη ξεκίνησε όταν το περιοδικό Time επιβεβαίωσε ότι η Νιόνγκο θα συμμετάσχει στην ταινία ως Ελένη της Τροίας.

Λίγο αργότερα, ο συντηρητικός σχολιαστής Ματ Γουόλς επέκρινε δημόσια την επιλογή μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος θα έπρεπε να δοθεί σε λευκή ηθοποιό.

Ο Μασκ απάντησε σύντομα στην ανάρτηση γράφοντας: «Αλήθεια».

Ο Γουόλς συνέχισε την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι το Χόλιγουντ θα αντιδρούσε πολύ διαφορετικά αν μία λευκή ηθοποιός είχε επιλεγεί για να υποδυθεί «την πιο όμορφη γυναίκα της Αφρικής». Στην ανάρτησή του ανέφερε και το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι.

Ο Μασκ επανήλθε στη συζήτηση γράφοντας: «Απολύτως αλήθεια. Τέτοια υποκρισία στο Χόλιγουντ».

Absolutely true. Such hypocrisy in Hollywood. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2026

Η προηγούμενη επίθεση στην ταινία του Νόλαν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ επιτίθεται δημόσια στην παραγωγή του Νόλαν.

Τον Ιανουάριο, όταν είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες για τη συμμετοχή της Νιόνγκο στην ταινία, είχε γράψει ότι «ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Παράλληλα, είχε αντιδράσει έντονα και στις φήμες ότι ο Έλιοτ Πέιτζ ενδέχεται να υποδυθεί τον Αχιλλέα, χαρακτηρίζοντας το υποτιθέμενο casting «μία από τις πιο ηλίθιες και διαστρεβλωμένες ιδέες» που είχε ακούσει.

Το καστ της νέας «Οδύσσειας»

Παρά τις αντιδράσεις, το ενδιαφέρον για την ταινία παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Στην παραγωγή συμμετέχουν ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος και η Ζεντάγια ως Αθηνά.

Η Universal Pictures δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του Μασκ, ενώ εκπρόσωποι της Λουπίτα Νιόνγκο αρνήθηκαν επίσης να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα.

Η πορεία της Λουπίτα Νιόνγκο στο Χόλιγουντ

Η Λουπίτα Νιόνγκο θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Μετά το Όσκαρ που κέρδισε για την ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος», πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Us», στη σειρά ταινιών «Black Panther» της Marvel και στο «A Quiet Place: Day One».