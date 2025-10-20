Τηλεθέαση (19/10): Οι πρωτιές σε δυναμικό και γενικό κοινό

Τηλεθέαση (19/10): Οι πρωτιές σε δυναμικό και γενικό κοινό

Το βράδυ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, η «μάχη» της τηλεθέασης ήταν σκληρή, με τα προγράμματα να διεκδικούν την προσοχή του κοινού σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.

Η σειρά «Τα Φαντάσματα» κατάφερε να πάρει την πρωτιά στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω της τον μουσικό διαγωνισμό «The Voice». Παράλληλα, στο γενικό σύνολο, το «The Voice» διατήρησε την υπεροχή του.

Δείτε αναλυτικά τις επιδόσεις των προγραμμάτων στους πίνακες που ακολουθούν.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
The Voice 26,2%
Τα Φαντάσματα 15,7%
Γη της Ελιάς 15,7%
IQ 160 14,2%
Don’t Forget the Lyrics 10,3%
Τρομεροί Γονείς 9,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Τα Φαντάσματα 19,5%
The Voice 18,6%
IQ 160 16,3%
Don’t Forget the Lyrics 10,5%
Γη της Ελιάς 9,7%
Τρομεροί Γονείς 9,1%

