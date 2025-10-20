Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα Κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

«Θετική εξέλιξη» χαρακτηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στα Κατεχόμενα.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ευχήθηκε «καλή δύναμη» στον Τουφάν Ερχιουμάν και υποστήριξε ότι «η απόφαση των Τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ  μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του  Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει:

«Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Τουρκοκυπριακή κοινότητα αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Η απόφαση των Τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ  μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του  Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους».

