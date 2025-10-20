Λούβρο: Έλληνας δημοσιογράφος περιγράφει την στιγμή της κινηματογραφικής ληστείας – «Νομίζαμε ότι μας κάνουν πλάκα»

Για την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στο Παρίσι, όπου 4 κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο Μουσείο του Λούβρου και άρπαξαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας, μίλησε ο Έλληνας δημοσιογράφος, Βασίλης Παπουτσής, στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος, με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Ο κ. Παπουτσής βρισκόταν στο Μουσείο του Λούβρου ως επισκέπτης την επίμαχη στιγμή και περιέγραψε το σκηνικό που ακολούθησε.

«Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και μας είπαν ότι έχει γίνει ληστεία, αλλά δεν υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες. Στην κεντρική είσοδο είχαν δημιουργήσει μία ζώνη ασφαλείας 50-60 μέτρα και δεν μας άφησαν να μπούμε. Είπαν ότι τρία άτομα ήρθαν με σκούτερ και προχώρησαν μέσα σε λίγα λεπτά σε ληστεία» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Στην αρχή όταν το ακούσαμε νομίζαμε ότι μας κάνουν πλάκα. Είπαμε “δεν μπορεί, δεν γίνεται”, αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Ήταν τρελό».