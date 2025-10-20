Λούβρο: Έλληνας δημοσιογράφος περιγράφει την στιγμή της κινηματογραφικής ληστείας – «Νομίζαμε ότι μας κάνουν πλάκα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μουσείο Λούβρο
Φωτογραφία: Reuters

Για την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στο Παρίσι, όπου 4 κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο Μουσείο του Λούβρου και άρπαξαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας, μίλησε ο Έλληνας δημοσιογράφος, Βασίλης Παπουτσής, στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος, με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Ο κ. Παπουτσής βρισκόταν στο Μουσείο του Λούβρου ως επισκέπτης την επίμαχη στιγμή και περιέγραψε το σκηνικό που ακολούθησε.

«Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και μας είπαν ότι έχει γίνει ληστεία, αλλά δεν υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες. Στην κεντρική είσοδο είχαν δημιουργήσει μία ζώνη ασφαλείας 50-60 μέτρα και δεν μας άφησαν να μπούμε. Είπαν ότι τρία άτομα ήρθαν με σκούτερ και προχώρησαν μέσα σε λίγα λεπτά σε ληστεία» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Στην αρχή όταν το ακούσαμε νομίζαμε ότι μας κάνουν πλάκα. Είπαμε “δεν μπορεί, δεν γίνεται”, αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Ήταν τρελό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η άσκηση που σας κρατά σε φόρμα μετά τα 50 – Δεν είναι το περπάτημα και το pilates

44χρονος που βούλωνε το αυτί του συνέχεια διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο – Ποια άλλα συμπτώματα εμφάνισε;

Το σχέδιο για φθηνότερο «καλάθι» – Ποιο είναι το πλάνο των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών για να παγιωθούν οι μειώσεις σ...

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Στο τραπέζι το «πάγωμα» των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις εισφορές

Μία κολοκύθα εμφανίζεται κάθε χρόνο στο πανεπιστήμιο της Μοντάνα – Το μυστήριο 30 ετών

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία γάτα σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:42 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο οδικός χάρτης για τις πληρωμές στους αγρότες – Τι θα καταβληθεί έως το τέλος Οκτωβρίου

Τι προβλέπει το σχέδιο για την εξόφληση των επιδοτήσεων του 2024. Τον οδικό χάρτη της κυβέρνησ...
08:11 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό έπειτα από πτώση μπετόν – Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής για ακόμη ένα πρωινό, με τα σημαντ...
07:53 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Δακτύλιος: Επιστρέφει από σήμερα στο κέντρο της Αθήνας – Πού εφαρμόζεται, ποιοι εξαιρούνται και τι ισχύει για το πρόστιμο

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, το μέτρο του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και θα εφαρμόζεται έω...
07:10 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Οκτωβρίου

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αρτέ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης