Στη Σλοβενία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της MED9 – Στην ατζέντα Μέση Ανατολή και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Πορτορόζ της Σλοβενίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των MED9.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Στη σύνοδο θα συμμετάσχει επίσης, ως ειδικός προσκεκλημένος, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, στις 16:00, οι ηγέτες της MED9 θα παραχωρήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο..

Είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, καθώς και λίγο πριν από τη σύνοδο του ευρωπαϊκού συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – με τη συμμετοχή του βασιλιά της Ιορδανίας – καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές.

Επίσης αναμένεται να μιλήσει και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.



