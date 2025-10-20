Ιωάννης Παπαπέτρου – Ναυσικά Νικοδήμου: Ο πελαργός έρχεται

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννης Παπαπέτρου

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Ιωάννης Παπαπέτρου και η σύντροφός του Ναυσικά Νικοδήμου παντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, ενώ σε τέσσερις μήνες θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Να ζήσετε και καλούς απογόνους», ήταν η ευχή που έδιναν οι καλεσμένοι στους νεόνυμφους, Ιωάννη Παπαπέτρου και Ναυσικά Νικοδήμου. Μια ευχή που πολύ σύντομα θα γίνει πραγματικότητα, αφού, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, το ζευγάρι σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο παιδί του.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας της Εθνικής και του Παναθηναϊκού παντρεύτηκε με την αγαπημένη του στις 10 Οκτωβρίου, σε εκκλησία της Αθήνας, σε πολύ κλειστό κύκλο, αφού και οι δύο επιθυμούν να κρατούν μακριά από τους προβολείς της δημοσιότητας την προσωπική ζωή τους.

Καλεσμένοι στο μυστήριο ήταν μόνο στενοί συγγενείς και φίλοι τους, όσοι δηλαδή γνώριζαν ότι η Ναυσικά διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η νύφη έλαμπε μέσα στο στράπλες μίνιμαλ νυφικό της, ενώ ο αγαπημένος της επέλεξε ένα κλασικό κοστούμι σε αποχρώσεις του μπλε. Πλέον μετρούν αντίστροφα μέχρι να γεννηθεί το πρώτο παιδί τους και η χαρά τους δεν περιγράφεται.

Μάλιστα, τους επόμενους μήνες σχεδιάζουν να καλέσουν τους φίλους και τις οικογένειές τους στο πάρτι που θα κάνουν για να αποκαλύψουν το φύλο του μωρού.

Από την αρχή της σχέσης τους είχαν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους. Η μελαχρινή καλλονή, που κέρδισε την καρδιά του μπασκετμπολίστα, δεν έχει σχέση με τον χώρο του αθλητισμού. Εχει κάνει σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

Η σχέση τους, όπως πρώτη είχε αποκαλύψει η «R», ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι και μόλις την άνοιξη, έξι μήνες μετά, προχώρησαν στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση με αφορμή τα γενέθλια του Ιωάννη. Εναν χρόνο μετά, ο έρωτάς τους άνθισε και το ευτυχισμένο ζευγάρι, αφού αντάλλαξε γαμήλιους όρκους, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον καρπό αυτού του έρωτα.

O Ι. Παπαπέτρου, ο οποίος έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο παρκέ κατακτώντας πολλά τρόπαια, όπως την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό το 2024, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας -δύο με τον Ολυμπιακό και δύο με τον Παναθηναϊκό-, τρία Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ, ενώ έχει συμμετοχές σε δύο ευρωπαϊκά φάιναλ φορ, τον περασμένο Ιούνιο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το μπάσκετ σε ηλικία 31 ετών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η άσκηση που σας κρατά σε φόρμα μετά τα 50 – Δεν είναι το περπάτημα και το pilates

44χρονος που βούλωνε το αυτί του συνέχεια διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο – Ποια άλλα συμπτώματα εμφάνισε;

Το σχέδιο για φθηνότερο «καλάθι» – Ποιο είναι το πλάνο των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών για να παγιωθούν οι μειώσεις σ...

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Στο τραπέζι το «πάγωμα» των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις εισφορές

Μία κολοκύθα εμφανίζεται κάθε χρόνο στο πανεπιστήμιο της Μοντάνα – Το μυστήριο 30 ετών

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία γάτα σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:45 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γιατί η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός «φεύγουν» από την Ελλάδα

Στην περιοδεία του στις ΗΠΑ θα ακολουθήσει τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, η Αλεξάνδρα Νίκ...
02:45 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Πηλιχού για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αν κάποιος όντως φοβάται κάτι αποφεύγει να εκθέσει τον εαυτό του στον φόβο»

Με αφορμή την παράσταση στην οποία και πρωταγωνιστεί για δεύτερη σεζόν, η Ιωάννα Πηλιχού παραχ...
00:15 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Παναγιώτα Βλαντή: «Ήταν πολύ κακό για μένα – Με πείραξε γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο»

Μια εναλλακτική συνέντευξη έδωσε η Παναγιώτα Βλαντή, αυτή την εβδομάδα, στο κανάλι House of NK...
19:50 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Δημοσθένης Παπαδόπουλος: «Όταν έφυγα από την Ελλάδα μπορεί να άγγιζα την κατάθλιψη – Δεν με εξέφραζε τίποτα, δεν έπαιρνα χαρά»

Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής της ΕΡΤ, «Καλημέ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης