Ο σύζυγός της έλεγε ψέματα για την απόλυσή του – «Εγώ έκανα υπερωρίες για να βγάλουμε πέρα»

marinasiskos

timeout

Ο άνδρας της έλεγε ψέματα για την απόλυσή του. Φωτογραφία: Pexels
Ο άνδρας της έλεγε ψέματα για την απόλυσή του. Φωτογραφία: Pexels

Τον Μάιο, ο σύζυγος μιας γυναίκας έμεινε άνεργος αλλά στην πορεία τα ψέματα αποκαλύφθηκαν. Όπως της είπε τότε, ο λόγος ήταν επειδή καταργήθηκε η θέση του στην εταιρεία. Ωστόσο, πριν από μια εβδομάδα, η γυναίκα συνάντησε τυχαία μια παλιά συνάδελφο του άνδρα της. Εκείνη, της είπε μια εντελώς διαφορετική ιστορία, αποκαλύπτοντας το ψέμα του άνδρα της.

Φοβάται να ζητήσει από τον αρραβωνιαστικό της να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο – «Δεν θέλω να με περάσει για προικοθήρα»

Εκείνη την ημέρα που η γυναίκα πήγε για ψώνια, έμαθε πως δεν καταργήθηκε η θέση του αλλά, δεν ήθελε να πηγαίνει στο γραφείο, όπως ο όριζε ο νέος κανονισμός της εταιρείας. Ο άνδρας της ήταν τόσο αμετάπειστος για την απόφασή του, που δεν μπήκε καν στον κόπο να της εξηγήσει τον πραγματικό λόγο.

“Το παραδέχτηκε μόνο όταν του μίλησα ξεκάθαρα”, εξηγεί η γυναίκα. “Έγινα ρεζίλι επειδή είπα στη συνάδελφό του πόσο λυπάμαι που έχασαν τόσοι άνθρωποι τη δουλειά τους. Τότε ανακάλυψα την αλήθεια. Όταν του το είπα, το παραδέχτηκε”, λέει χαρακτηριστικά.

Σκέφτεται να χωρίσει επειδή η αρραβωνιαστικιά του στέλνει χρήματα στους γονείς της – «Δεν θέλω να κάνω παιδιά μαζί της αν συνεχίσει»

“Εγώ κάνω υπερωρίες και εκείνος παραιτήθηκε οικειοθελώς”

“Μου απάντησε ότι δεν θεώρησε πως θα ήταν πρόβλημα – από τη στιγμή που εγώ βγάζω περισσότερα χρήματα από εκείνον. Εγώ κάνω όσες περισσότερες υπερωρίες μπορώ στο νοσοκομείο για να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα”.

“Όταν έμαθα πως έφυγε οικειοθελώς, ανακάλυψα και ότι, τώρα ψάχνει μόνο εξ αποστάσεως δουλειές – αντί να ψάξει οποιαδήποτε δουλειά. Τα παραδέχτηκε όλα. Αν η απόφασή του, αφορούσε μόνο τον ίδιο, δεν θα έλεγα τίποτα. Ωστόσο, έχουμε ένα παιδί έξι ετών”.

O αρραβωνιαστικός της έχει καταθέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ, αλλά την αφήνει να πληρώνει όταν βγαίνουν – «Δεν ξέρω αν πρέπει να χωρίσω»

Η γυναίκα κάνει όσες περισσότερες βάρδιες, μπορεί νιώθοντας απίστευτες ενοχές που αφήνει την κόρη της.

Ο άνδρας της, ζήτησε συγγνώμη και της είπε πως νιώθει άσχημα που δεν δουλεύει. Παρόλα αυτά, η γυναίκα νιώθει πως, η συμπεριφορά του έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τον γάμο τους.

Όλον αυτόν τον καιρό, η γυναίκα έκανε υπερωρίες, δεν μιλούσε και φοβόταν πως ο άνδρας της μπορεί να πάθει κατάθλιψη λόγω της κατάθλιψης.
“Πίστευα ότι όταν βρει μια άλλη δουλειά, όλα θα είναι μια χαρά. Ωστόσο εκείνος, περνούσε μια χαρά στο σπίτι και εγώ είχα εξουθενωθεί για να τα καταφέρνουμε οικονομικά”, εξηγεί.

“Μόλις βρω ένα άλλο σπίτι, θα πάρω την κόρη μου και θα φύγω. Δεν με νοιάζει τι έχει να μου πει ο άνδρας μου. Κάθε φορά που μου ζητάει συγγνώμη, θυμώνω ακόμη περισσότερο”.

“Δεν πρόκειται να πω τίποτα σε κανέναν μέχρι να βρω σπίτι. Πρέπει να τα πω κάπου γιατί θα σκάσω απ’ τον θυμό μου, μπορεί να ξεσπάσω μπροστά στην κόρη μου. Ούτε που ήξερα ότι μπορεί να θυμώσω τόσο πολύ”.

Ίσως πράγματι η καλύτερη λύση θα είναι να βρει έναν δικηγόρο. Άλλωστε, δεν θα μπορέσει να τον εμπιστευτεί ξανά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το σύμπτωμα στο στομάχι που μπορεί να συνδέεται με τον αυτισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η άσκηση που σας κρατά σε φόρμα μετά τα 50 – Δεν είναι το περπάτημα και το pilates

Σύνοδος κορυφής της MED9: Στη Σλοβενία ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ποια θέματα βρίσκονται στην ατζέντα

Το σχέδιο για φθηνότερο «καλάθι» – Ποιο είναι το πλάνο των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών για να παγιωθούν οι μειώσεις σ...

Άσχημα νέα για τους 3 δισεκατομμύρια χρήστες του Chrome – Η Google επιβεβαίωσε ότι καταργούν οι «πρωτοβουλίες ιδιωτικότητας...

Μία κολοκύθα εμφανίζεται κάθε χρόνο στο πανεπιστήμιο της Μοντάνα – Το μυστήριο 30 ετών
περισσότερα
10:00 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

H ζωή βελτιώνεται πολύ για 3 ζώδια – «Έρχεται η ισορροπία μέσα από απροσδόκητα δώρα»

Μετά τις 20 Οκτωβρίου 2025, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια. Η φθίνουσα Σελήνη στον...
08:30 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Η τέλεια συνταγή για ψητές πατάτες στο air fryer με τραγανή φλούδα με μόνο 2 υλικά

Οι ψητές πατάτες είναι ένα κλασικό βρετανικό πιάτο, αλλά το να πετύχετε την τέλεια τραγανή φλο...
06:15 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον φάκελο σε 6 δευτερόλεπτα

Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και εξαιρετικές γνωστικές δεξιότητες για να καταφέρετε ν...
05:30 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025: Υδροχόοι, οι συνεργασίες σας δοκιμάζονται

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης