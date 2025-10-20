Ο σύζυγός της έλεγε ψέματα για την απόλυσή του – «Εγώ έκανα υπερωρίες για να βγάλουμε πέρα»

Τον Μάιο, ο σύζυγος μιας γυναίκας έμεινε άνεργος αλλά στην πορεία τα ψέματα αποκαλύφθηκαν. Όπως της είπε τότε, ο λόγος ήταν επειδή καταργήθηκε η θέση του στην εταιρεία. Ωστόσο, πριν από μια εβδομάδα, η γυναίκα συνάντησε τυχαία μια παλιά συνάδελφο του άνδρα της. Εκείνη, της είπε μια εντελώς διαφορετική ιστορία, αποκαλύπτοντας το ψέμα του άνδρα της.

Εκείνη την ημέρα που η γυναίκα πήγε για ψώνια, έμαθε πως δεν καταργήθηκε η θέση του αλλά, δεν ήθελε να πηγαίνει στο γραφείο, όπως ο όριζε ο νέος κανονισμός της εταιρείας. Ο άνδρας της ήταν τόσο αμετάπειστος για την απόφασή του, που δεν μπήκε καν στον κόπο να της εξηγήσει τον πραγματικό λόγο.

“Το παραδέχτηκε μόνο όταν του μίλησα ξεκάθαρα”, εξηγεί η γυναίκα. “Έγινα ρεζίλι επειδή είπα στη συνάδελφό του πόσο λυπάμαι που έχασαν τόσοι άνθρωποι τη δουλειά τους. Τότε ανακάλυψα την αλήθεια. Όταν του το είπα, το παραδέχτηκε”, λέει χαρακτηριστικά.

“Εγώ κάνω υπερωρίες και εκείνος παραιτήθηκε οικειοθελώς”

“Μου απάντησε ότι δεν θεώρησε πως θα ήταν πρόβλημα – από τη στιγμή που εγώ βγάζω περισσότερα χρήματα από εκείνον. Εγώ κάνω όσες περισσότερες υπερωρίες μπορώ στο νοσοκομείο για να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα”.

“Όταν έμαθα πως έφυγε οικειοθελώς, ανακάλυψα και ότι, τώρα ψάχνει μόνο εξ αποστάσεως δουλειές – αντί να ψάξει οποιαδήποτε δουλειά. Τα παραδέχτηκε όλα. Αν η απόφασή του, αφορούσε μόνο τον ίδιο, δεν θα έλεγα τίποτα. Ωστόσο, έχουμε ένα παιδί έξι ετών”.

Η γυναίκα κάνει όσες περισσότερες βάρδιες, μπορεί νιώθοντας απίστευτες ενοχές που αφήνει την κόρη της.

Ο άνδρας της, ζήτησε συγγνώμη και της είπε πως νιώθει άσχημα που δεν δουλεύει. Παρόλα αυτά, η γυναίκα νιώθει πως, η συμπεριφορά του έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τον γάμο τους.

Όλον αυτόν τον καιρό, η γυναίκα έκανε υπερωρίες, δεν μιλούσε και φοβόταν πως ο άνδρας της μπορεί να πάθει κατάθλιψη λόγω της κατάθλιψης.

“Πίστευα ότι όταν βρει μια άλλη δουλειά, όλα θα είναι μια χαρά. Ωστόσο εκείνος, περνούσε μια χαρά στο σπίτι και εγώ είχα εξουθενωθεί για να τα καταφέρνουμε οικονομικά”, εξηγεί.

“Μόλις βρω ένα άλλο σπίτι, θα πάρω την κόρη μου και θα φύγω. Δεν με νοιάζει τι έχει να μου πει ο άνδρας μου. Κάθε φορά που μου ζητάει συγγνώμη, θυμώνω ακόμη περισσότερο”.

“Δεν πρόκειται να πω τίποτα σε κανέναν μέχρι να βρω σπίτι. Πρέπει να τα πω κάπου γιατί θα σκάσω απ’ τον θυμό μου, μπορεί να ξεσπάσω μπροστά στην κόρη μου. Ούτε που ήξερα ότι μπορεί να θυμώσω τόσο πολύ”.

Ίσως πράγματι η καλύτερη λύση θα είναι να βρει έναν δικηγόρο. Άλλωστε, δεν θα μπορέσει να τον εμπιστευτεί ξανά.