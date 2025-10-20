Συμμορία εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό: Συγκλονίζει η μαρτυρία θύματος – «Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα»

Θρασύτατοι απατεώνες εξαπάτησαν δύο γυναίκες σε Χολαργό και Ψυχικό παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, αρπάζοντας πάνω από 90.000 ευρώ σε κοσμήματα και χρυσαφικά.

Τις έπεισαν να τα βάλουν μέσα σε μια λεκάνη και να τα βγάλουν στον κήπο καθώς όπως τους είπαν, «υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από διαρροή». Η Αστυνομία συνέλαβε έναν 20χρονο και αναζητά τον συνεργό του.

Στο STAR μίλησε ένα θύμα τους περιγράφοντας πώς έδρασαν οι επιτήδειοι στην περίπτωσή της:

«Με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν ότι καλούμε από τη ΔΕΗ λέγοντας τα στοιχεία μου όλα. Τα ήξεραν! Ότι υπάρχει διαρροή στο σπίτι και πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί. Να δω τις ασφάλειες, πήγαινε άνοιξε τον φούρνο 3 λεπτά, κλείσε τον φούρνο πήγαινε στο μάτι… Άφησε το μάτι, για να δούμε πού γίνεται η διαρροή. Στη συνέχεια μου λέει ότι βρήκε τη διαρροή και άρχισε να μου λέει μέσα σε έναν κουβά να βάλω πράγματα μεταλλικά, χρυσαφικά, μπαταρίες, οτιδήποτε. Μου είπε να τα βγάλω έξω. Για να τα πάρουν μου είπαν να πάω πάλι στο σπίτι ώστε να έχουν την άνεση και το χρονικό περιθώριο για να τα αρπάξουν. Αυτά έγιναν σε δευτερόλεπτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων τηλεφωνικών απατών σε βάρος πολιτών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στην περιοχή του Περιστερίου ένας 21χρονος, ως μέλος της εγκληματικής ομάδας, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και έτερο μέλος, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και απάτη από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηλικιωμένα κυρίως άτομα, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στην οικία τους, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα, εντός λεκάνης, στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια μετέβαιναν με επιχειρησιακό όχημα στις οικίες των θυμάτων τους και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά.

Δείτε βίντεο από την δράση τους

Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται σε περίπου 90.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.