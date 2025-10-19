Βίντεο από τη δράση συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό – Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας κοσμήματα από ηλικιωμένους σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό. Οι κατηγορούμενοι απέσπασαν κοσμήματα αξίας περίπου 90 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων τηλεφωνικών απατών σε βάρος πολιτών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στην περιοχή του Περιστερίου ένας 21χρονος, ως μέλος της εγκληματικής ομάδας, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και έτερο μέλος, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και απάτη από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηλικιωμένα κυρίως άτομα, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στην οικία τους, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα, εντός λεκάνης, στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια μετέβαιναν με επιχειρησιακό όχημα στις οικίες των θυμάτων τους και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά.

Δείτε βίντεο από την δράση τους

Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται σε περίπου 90.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

πηγή βίντεο: ΕΡΤ