Ο Έλληνας τετράστερος στρατηγός των ΗΠΑ: «Τα σχέδιά μας περνούν από την Ελλάδα»

Τη σημασία της Ελλάδας στον στρατιωτικό σχεδιασμό των ΗΠΑ τονίζει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Realnews ο ελληνικής καταγωγής στρατηγός των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ Άντριου Πόππας.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ – Αποστολή, Ουάσινγκτον – ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόκειται ιεραρχικά για τον τρίτο τη τάξει τετράστερο στρατηγό (επιπέδου του δικού μας Αρχηγού ΓΕΕΘΑ) των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ο οποίος διοικεί συνολικά 800.000 στελέχη που κυρίως συμμετέχουν στις αποστολές σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. «Η στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα έχει οικοδομηθεί και είναι διαχρονικά βαθιά» μας λέει, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα στρατηγικό γεωγραφικά σημείο. Στο σταυροδρόμι της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Έχοντας έναν σύμμαχο με τη δύναμη και την αποφασιστικότητα της Ελλάδας, με τον οποίο πορευόμαστε και μαχόμαστε από κοινού, έχουμε κοινά οράματα. Και το κυριότερο, η κουλτούρα μας βασίζεται στον πολιτισμό της Ελλάδας. Οπότε κοιτάζοντας κάποιος πίσω, στη στρατηγική σχέση που έχουμε, διακρίνει τα ισχυρά θεμέλια. Και αυτό συνεχίζει να μεγαλώνει σήμερα».

Ο Αμερικανός στρατηγός δίνει έμφαση στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και διασφάλισης των συνόρων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, λέγοντας για τη συνεργασία μεταξύ των δύο στρατών: «Ο Στρατός σας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ακόμη και όταν χρειάζεται να μετακινηθούν δυνάμεις μας προς τα βόρεια της Ευρώπης, αυτό γίνεται μέσω της Ελλάδας. Τα σχέδιά μας περνούν από την Ελλάδα. Τα λιμάνια, οι εγκαταστάσεις και η υποστήριξη που παρέχετε αλλά και η ασφάλεια στα νότια σύνορα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της σχέσης που έχουμε».

Ο ίδιος έδωσε βροντερά το «παρών» στη μεγαλύτερη έκθεση αμυντικού υλικού του στρατού των ΗΠΑ, AUSA, που διεξήχθη το διάστημα 13-15 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον. Επισκέφθηκε το ελληνικό περίπτερο που έστησε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα της ΓΔΑΕΕ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Enterprise Greece του υπουργείου Εξωτερικών. Το γεγονός ότι ελληνικές εταιρείες βρίσκονται για 12η συνεχή χρονιά στη μεγαλύτερη έκθεση των ΗΠΑ, με την Ελλάδα να είναι μία από τις μόλις 13 χώρες παγκοσμίως που έχουν εθνικό περίπτερο, δείχνει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί αλλά και τη δουλειά που κάνει το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με ισχυρούς Ελληνοαμερικανούς παράγοντες που πλέον κατέχουν θέσεις-κλειδιά στην αμερικανική κυβέρνηση.

Αμυντική τεχνολογία

«Το γοητευτικό είναι ότι καμία εταιρεία και καμία χώρα δεν έχουν το μονοπώλιο στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην ικανότητα και στη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων. Χρειάζεται να περπατήσεις απλά σε αυτό το σημείο που είμαστε, για να δεις τους σένσορες που έχουν αναπτυχθεί από τις εταιρείες (του ελληνικού περιπτέρου). Πρέπει να πάρεις το καλύτερο από όλους και ο ανταγωνισμός ενισχύει την πρόοδο των καλύτερων δυνατοτήτων που αναζητούμε. Αυτό μας προσφέρουν. Και στην επόμενη μάχη, αν δεν είσαι πρωτοπόρος στην τεχνολογία, τότε θα γίνεις θύμα της. Αυτή είναι και η γοητεία του ελληνικού περιπτέρου. Οι πρωτοποριακές νέες τεχνολογίες που παρέχουν για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν θέλεις ποτέ να πας σε μια μάχη ως ίσος προς ίσο και αυτό προσφέρουν εδώ αυτές (οι ελληνικές) εταιρείες».

Ο στρατηγός Πόππας είναι ελληνικής καταγωγής, με ρίζες στην Πάτρα. Ο ίδιος όχι μόνο δεν το κρύβει, αλλά δηλώνει υπερήφανος. Μιλά ελληνικά και σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να τα εξασκήσει. «Είμαι υπερήφανος. Οι γονείς μου κατάγονται από την Ελλάδα, οι παππούδες μου κατάγονται από την Ελλάδα. Είμαστε υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή μας και για τα διδάγματα που έχω λάβει από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Έλεγαν: “Κυνήγησε την καλή εκπαίδευση, δημιούργησε ένα καλό όνομα για την οικογένειά σου, πάντα να στηρίζεις την κοινότητα και την κοινωνία ως σύνολο”. Αυτό σημαίνει για εμένα η Ελλάδα. Να είσαι ο καλύτερος για αυτούς που σε περιβάλλουν, ο καλύτερος για την κοινότητα, ο καλύτερος για τη χώρα σου», δηλώνει.

Η Ελλάδα είναι από τους αγαπημένους του προορισμούς και προσπαθεί να την επισκέπτεται σε κάθε ευκαιρία. Τον ρωτήσαμε για το αγαπημένο του νησί και χωρίς περιστροφή μάς απάντησε ότι είναι η Σαντορίνη, «όμως το δεύτερο αγαπημένο μέρος μου είναι τα Χανιά», συμπλήρωσε. Στην AUSA, που η «R» κάλυψε από την πρώτη στιγμή, αυτό που καταγράφηκε είναι η κοινή πεποίθηση από όλους όσοι επισκέφθηκαν το ελληνικό περίπτερο ότι η Ελλάδα αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες δίνουν λύσεις και προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες ενσωμάτωσης στα υπάρχοντα αμυντικά συστήματα. Κάτι που καθιστά την επιλογή τους ως ιδιαιτέρως δελεαστική για τον τελικό χρήστη, αφού βελτιώνει τα υπάρχοντα συστήματα, τα οποία θα μπορούν να είναι λειτουργικά με νέες τεχνολογίες και διαλειτουργικά μαζί με τα νέα συστήματα που προτείνονται.