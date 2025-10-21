Βουλή: Σήμερα η συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Παρέμβαση Μητσοτάκη

Στην Ολομέλεια της Βουλής θα συζητηθεί σήμερα η τροπολογία για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Στη συζήτηση θα παρέμβει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός στις 13:00 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών «Σύσταση και Οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και κατατέθηκε χθες στη Βουλή, στο χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

  • α) η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του
  • β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου
  • γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Στην τροπολογία, προστίθεται ότι όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επισημαίνεται στην τροπολογία.

