ΗΠΑ: Σωφρονιστικός υπάλληλος ένοχος για ανθρωποκτονία με θύμα Aφροαμερικανό κρατούμενο – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Σωφρονιστικός υπάλληλος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, στη σοκαριστική υπόθεση του ξυλοδαρμού Αφροαμερικανού κρατούμενου που πέθανε σε φυλακή της πολιτείας της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2024, επιβεβαίωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο την Δευτέρα (20/10).

Δυο συνάδελφοί του, σε βάρος των οποίων είχαν ασκηθεί διώξεις για την ίδια υπόθεση, αθωώθηκαν. Άλλοι πέντε ομολόγησαν την ενοχή τους πριν από τη δίκη. Ένατος συγκατηγορούμενός τους αναμένεται να δικαστεί τον Ιανουάριο του 2026.

Ο φύλακας που κρίθηκε ένοχος χθες θα μάθει την ποινή που θα του επιβληθεί την 16η Δεκεμβρίου. Διατρέχει κίνδυνο να του απαγγελθεί ποινή φυλάκισης ως και 25 ετών.

Ο Ρόμπερτ Μπρουκς, 43 ετών, πέθανε τη νύχτα της 9ης προς 10η Δεκεμβρίου, μερικές ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του ενώ είχε τα χέρια δεμένα με χειροπέδες, επεισόδιο που κατέγραψαν κάμερες που φόραγαν οι ίδιοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, στη φυλακή Μάρσι, κοντά στα σύνορα ΗΠΑ – Καναδά.

Τα βίντεο, τα οποία είχε δώσει στη δημοσιότητα η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, δείχνουν τον κρατούμενο, με πρόσωπο αιμόφυρτο, καθώς δέχεται ασταμάτητα χτυπήματα, παρότι μοιάζει να ελέγχεται πλήρως, πάνω σε κρεβάτι ιατρείου φυλακής, με τουλάχιστον έξι άνδρες γύρω του. Επανειλημμένα, φύλακες τον αρπάζουν από τον λαιμό.

Ενώ ο κρατούμενος είναι καθιστός, με τα χέρια δεμένα, εμφανώς τραυματισμένος, φύλακας φορά πλαστικό γάντι, τον πιάνει από τον λαιμό και με τη βοήθεια συναδέλφου του τον στήνει στον τοίχο.

Ο Ρόμπερτ Μπρουκς, που εξέτιε ποινή 12 ετών κάθειρξης για βίαια εγκλήματα, «ακινητοποιήθηκε, ξυλοκοπήθηκε, στραγγαλίστηκε, φιμώθηκε και χτυπήθηκε με κλωτσιές επανειλημμένα» χωρίς να υπάρχει «κανένας νόμιμος λόγος» για την «επιβολή της τάξης», τόνισε ο ειδικός εισαγγελέας Ουίλιαμ Φιτσπάτρικ στο κατηγορητήριο.

Δέκατος σωφρονιστικός υπάλληλος κρίθηκε ένοχος διότι καθάρισε τον χώρο όπου εκτυλίχτηκαν τα γεγονότα, προσπαθώντας να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ΗΠΑ συνταράσσονται συχνά από επεισόδια με βασικό χαρακτηριστικό την δυσανάλογη χρήση βίας από πλευράς των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Το 2020, ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από ασφυξία που του προκάλεσε αστυνομικός κατά τη διάρκεια ελέγχου πιέζοντας τον στον λαιμό με το γόνατο για κάπου εννιά λεπτά, καθώς εκείνος ήταν δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα, πεσμένος στο οδόστρωμα, εκλιπαρώντας να του επιτρέψουν να αναπνεύσει, πυροδότησε τεράστιο κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων και ταραχών σ’ όλη τη χώρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι ασθενείς με καρκίνο που έκαναν mRNA εμβόλιο COVID παρουσίασαν σημαντικά αυξημένο προσδόκιμο ζωής – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κι όμως τα εσώρουχα έχουν ημερομηνία λήξης – Πότε πρέπει να τα πετάξουμε

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους-Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Παπαθανάσης: «Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg 2028-2034 – Η Κομισιόν προτείνει τη διάθε...

Google Maps: Ετοιμάζει νέο μενού για την προσαρμογή του οχήματός σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
07:43 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Λευκός Οίκος: Σάλος με την απάντηση της εκπροσώπου Τύπου σε ερώτηση δημοσιογράφου – «Ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη;» – «Η μαμά σου»

Σάλο έχει προκαλέσει η χυδαία απάντηση -«η μαμά σου»- της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κ...
06:40 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Στη φυλακή Σαντέ οδηγείται σήμερα ο Νικολά Σαρκοζί – Για πρώτη φορά στην ιστορία φυλακίζεται Πρόεδρος της χώρας

Στη φυλακή οδηγείται το πρωί της Τρίτης, ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Την τελ...
04:45 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβου...
04:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο – ντοκουμέντο: Άνδρες της Europol εισβάλουν σε κρησφύγετο εγκληματικής οργάνωσης που έχει διενεργήσει πάνω από χίλιες διαδικτυακές απάτες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την έφοδο της Europol σε κρησφύγετο εγκληματικής ομάδ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης