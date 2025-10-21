Κρήτη: Τρομακτικό ατύχημα σε αγώνες αυτοκινήτου – Το βίντεο κόβει την ανάσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

ατύχημα αγώνας αυτοκινήτων

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε αγώνες αυτοκινήτου στην Κρήτη και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της 10ης ανάβαση Βραχασίου.  Το αγωνιστικό όχημα του Στράτου Σταματάκη σε μία στροφή έφυγε και χτύπησε στο πρανές, ενώ στη συνέχεια μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσε σε γκρεμό.

Ο οδηγός του οχήματος ανέβασε το τρομακτικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Facebook, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας του.

«Ο πρώτος αγώνας που συμμετείχε το αυτοκίνητο το 2015 και ο τελευταίος το 2025.  Προς ενημέρωση όλων φέρω άκρας υγείας μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχα αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το αγωνιστικό μας.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου, χάρη στον κατασκευαστή του Γιώργο Πουλάκη, λειτούργησαν άψογα.
Δεν πρέπει να υπάρχουν “ελαφριές” εκπτώσεις στην ασφάλεια ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις.
Η οργάνωση του Αθλητικός Όμιλος Κρήτης-Αοκρήτης έδρασε αστραπιαία και για την ασφαλή απομάκρυνση μου αλλά και για την ανώδυνη περισυλλογή του αυτοκινήτου και τους ευχαριστούμε.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήταν δίπλα μας για άλλη μια χρονιά στην προσπάθεια διάδοσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία. Το μέλλον της αγωνιστικής μας δράσης αβέβαιο, αλλά η αγάπη και η στήριξη του κόσμου είναι που μας δίνει δύναμη. Ερασιτέχνες ήμαστε αλλά και μαχητές.  Είς το επανιδείν» αναφέρει.

Η 10η ανάβαση Βραχασίου αποτελεί τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αναβάσεων Κρήτης και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή του Λασιθίου, στην γνωστή Σίσι-Βραχάσι, μήκους 3.8 χλμ. που διέρχεται μέσα από το φαράγγι του Σεληνάρη.

