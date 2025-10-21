Κωνσταντοπούλου: Χουντικού τύπου η διάταξη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας

«Χουντικού τύπου» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ να την καταψηφίσουν και τόνισε ότι σήμερα θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας.

«Εδώ μιλάμε για χουντικού τύπου διάταξη, η οποία είναι ευθέως αντισυνταγματική. Εμείς θα καταθέσουμε και αύριο το πρωί (σ.σ. Δευτέρα) και ένσταση αντισυνταγματικότητας αυτής τροπολογίας που πρέπει να την περιμένουν. Δεν φαντάζομαι να νομίζουν ότι θα καταλύουν το Σύνταγμα και εμείς θα στεκόμαστε προσοχή σαν στρατιωτάκια», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του KONTRA με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Σε ερώτηση αν είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός «χουντικού τύπου» η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε ότι «δεν είναι καθόλου υπερβολικό εξού και αντιδρά όλος ο νομικός και δημοκρατικός κόσμος, σύσσωμη η αντιπολίτευση και ολόκληρη η κοινωνία».

Και συνέχισε: «Και βέβαια η αφορμή με την οποία έρχεται αυτή η διάταξη, μία πράξη δικαιοσύνης, ανθρωπιάς, τρυφερής απεύθυνσης ενός πατέρα προς το νεκρό παιδί του, και όλη αυτή η κοινωνική διαμαρτυρία που έγινε που ήταν νομίζω μία υποδειγματική κοινωνική τοποθέτηση απέναντι στην αδικία, την αρνησιδικία και τον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας από την κυβέρνηση».

«Πείραξε τον κ. Μητσοτάκη το γεγονός ότι αυτός ο πατέρας, κατάφερε, βάζοντας την ζωή του μπροστά, και το σώμα του, την ύπαρξη του να σπάσει τον ασφυκτικό έλεγχο της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη. Και κατάφερε ουσιαστικά μία πολύ σημαντική ρωγμή στην ελεγχόμενη δικαστική και εισαγγελική λειτουργία που υπάρχει, όχι μόνο στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών. ‘Εχουμε το ίδιο φαινόμενο και σε άλλες υποθέσεις που εμπλέκουν την κυβέρνηση, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, σε πολλές υποθέσεις αλλά εδώ πια είναι κάτι το οποίο η κοινωνία το βλέπει, δεν το αντέχει, δεν το ανέχεται», υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Και βέβαια είναι και δείγμα πολύ μεγάλης έλλειψης εαυτού και ελλείμματος ηγεσίας το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης απέναντι σε αυτή την μεγαλειώδη πράξη του Πάνου Ρούτσι αντί να υποκλιθεί, αντί να αναγνωρίσει την πράξη και τη σημασία της το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε… έκανε τρεις αναρτήσεις ο κ. Μητσοτάκης. Στην πρώτη είπε ‘η δικαιοσύνη, εμείς δεν ανακατευόμαστε’. Στην δεύτερη τήρησε σιγή ιχθύος. Στην τρίτη, μετά την λήξη της απεργίας και τη μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτση, είπε ‘τώρα θα δείτε’. Και είπε ‘τώρα θα δείτε’ όχι μόνο στον Πάνο Ρούτσ και στους γονείς και στους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, όχι μόνο στην αλλά και στον υπουργό του, τον κ. Δένδια για να μάθει» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είναι εκδικητική πράξη. Δείχνει μεγάλη πολιτική μικροπρέπεια και μικροψυχία. Και αυτό νομίζω είναι ίσως το μεγαλύτερο λάθος του, γιατί η κοινωνία το βλέπει. Βλέπει ότι ανταγωνίζεται έναν υπουργό, ο οποίος έχει ένα πολιτικό βάρος και δεν δίστασε να πει το αυτονόητο. Δεν δίστασε να το πει και να το ξαναπεί και τώρα θέλει να του τη φέρει», σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναφορικά με τον υπουργό Υγείας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας μικρός Γκέμπελς, που προσπαθεί με τις μεθόδους προπαγάνδας και με τις μεθόδους των πιο σκοτεινών δυνάμεων της ιστορίας να επιβάλλει τα πιο αυταρχικά και τα πιο αντιδημοκρατικά τεχνάσματα. Είναι ντροπής πράγμα ότι έχουμε έναν τέτοιο τύπο υπουργό».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρη ότι θα ψηφιστεί η τροπολογία. «Η υπεράσπιση της Δημοκρατίας δεν είναι υπόθεση μόνο της Αριστεράς ή μόνο του Κέντρου. Είναι υπόθεση όλων μας και διαχρονικά βέβαια την αντίσταση απέναντι σε αντιδημοκρατικές μεθόδους των εξέφρασε η κοινωνία», σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μάλιστα ειδικά για τους βουλευτές της ΝΔ η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «τους καλούμε να καταψηφίσουν. Τους καλούμε να μαζέψουν επιτέλους τις δυνάμεις τους και να καταψηφίσουν αυτή την τροπολογία, η οποία επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι υπουργική. Είναι πρωθυπουργική. Ο Πρωθυπουργός την ανήγγειλε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τασούλας ο οποίος δεν φημίζεται για την δημοκρατικότητά του παρ’ όλα αυτά του είπε ‘αφήστε το καλύτερα’».