Τρίκαλα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 18χρονος που σκότωσε την μητέρα του – «Θα τα πω όλα, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις»

Το κατώφλι του εισαγγελέα θα περάσει σήμερα (22/10) ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα την μητέρα του, την ώρα που έβλεπαν τηλεόραση, γιατί -όπως ισχυρίστηκε- τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά, στα Τρίκαλα.

Ο 18χρονος, πέρα από τα πρώτα του λόγια για τις προστριβές που είχε με τη μητέρα του, δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω στους αστυνομικούς και είπε ό,τι θα περιγράψει τα όσα έγιναν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα όπου θα οδηγηθεί σε λίγες ώρες, σύμφωνα με το Star. Ο καθ’ ομολογία μητροκτόνος αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.

Oι γονείς του είχαν χωρίσει εδώ και 10 χρόνια, ενώ ο ίδιος με την αδελφή του, έμεναν με τον πατέρα τους, και φέρεται να μην είχαν καλές σχέσεις με τη μητέρα τους, κυρίως ο 18χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του θύματος τις τελευταίες 2 ημέρες.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ομολογίαν μητροκτόνος δεν έχει ποινικό παρελθόν, ούτε έχει καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις, ωστόσο την ημέρα του εγκλήματος, οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές.

Τα πρώτα λόγια στους αστυνομικούς

«Το είχα σκεφτεί να την σκοτώσω, γιατί δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» φέρεται να ήταν οι πρώτες κουβέντες του 18χρονου στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά.

Μάλιστα, ο 18χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν bullying από συμμαθητές του εξαιτίας της οικογενειακής του κατάστασης, κάτι που πλέον ερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το trikalavoice.

