e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ημέρα πληρωμών και σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Ημέρα πληρωμών και η σημερινή καθώς μέχρι και την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου θα έχουν καταβληθεί συνολικά 75.027.009,91 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε 86.814 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως τη Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Και η ΔΥΠΑ καταβάλει: