e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ημέρα πληρωμών και σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Ημέρα πληρωμών και η σημερινή καθώς μέχρι και την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου θα έχουν καταβληθεί συνολικά 75.027.009,91 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε 86.814 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως  τη Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου  17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Και η ΔΥΠΑ καταβάλει:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

