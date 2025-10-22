V-BAT: Ο Στρατός δοκίμασε το πανίσχυρο drone ελέγχου του Αιγαίου – ΒΙΝΤΕΟ

πολιτική

Ο Στρατός Ξηράς απέκτησε τα πανίσχυρα drones V-BAT για την επιτήρηση του Αιγαίου, τα οποία δοκίμασε για πρώτη φορά στην άσκηση «Δούρειος Ίππος» με σενάρια ηλεκτρονικού πολέμου και τις «Σκιές του Αιγαίου» σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Στρατός Ξηράς απέκτησε πανίσχυρα μη επανδρωμένα συστήματα – drones, για την επιτήρηση του ανατολικού Αιγαίου και του Έβρου, προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω στη νέα εποχή για τη θωράκιση των συνόρων, με την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Τα V-BAT είναι τα drones κάθετης απογείωσης, που αποκτήθηκαν πριν από μερικούς μήνες και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων, στη ΔΕΘ και πρόσφατα εντάχθηκαν και σε σενάρια εμπλοκής επί του πεδίου στο πλαίσιο μεγάλης διακλαδικής άσκησης.

Η «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25» είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), η οποία σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της νεοϊδρυθείσας Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ).

Το V-BAT έχει αναπτυχθεί επιχειρησιακά σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Θάλασσας, της Καραϊβικής και της Μέσης Ανατολής. Στην Ουκρανία, μάλιστα, τα V-BAT έχουν αντέξει επιθέσεις ηλεκτρονικού πολέμου (EW) που έχουν καταρρίψει άλλα UAV.

Ο μονοκινητήριος αεραγωγός ανεμιστήρας του V-BAT του επιτρέπει να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα σε περιορισμένους χώρους και να αλλάζει τρόπο αεροπλεύσης από αιώρηση σε οριζόντια πτήση.

Το λογισμικό αυτονομίας του, συμπεριλαμβανομένου του άλλου drone – Hivemind του Shield AI που επίσης διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, του επιτρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλοντα με αποκλεισμό GPS και επικοινωνιών. Ο συμπαγής σχεδιασμός του και η ικανότητά του να αιωρείται, το καθιστούν κατάλληλο για λειτουργίες σε πλοία και περιορισμένες χερσαίες περιοχές.

