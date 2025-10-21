Τρίκαλα: Εδώ και 10 χρόνια είχαν χωρίσει οι γονείς του 18χρονου που έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα – Το χρονικό της δολοφονίας και οι μαρτυρίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρίκαλα, δολοφονία, έγκλημα, 18χρονος, μητέρα

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα ο 18χρονος που έπνιξε την μητέρα του με μια πετσέτα σε περιοχή των Τρικάλων και στη συνέχεια ενημέρωσε ο ίδιος τις Αρχές για την πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, o 18χρονος, πέρα από τα πρώτα του λόγια για τις προστριβές που είχε με τη μητέρα του, δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω στους αστυνομικούς και είπε ότι θα περιγράψει τα όσα έγιναν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου, στον αρμόδιο εισαγγελέα όπου θα οδηγηθεί την Τετάρτη. Ο καθ’ ομολογίαν μητροκτόνος αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.

Σημειώνεται ότι στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων βρίσκονται ο πατέρας και η αδελφή του, η οποία σπουδάζει στο Βόλο.

Τρίκαλα, δολοφονία, έγκλημα, 18χρονος, μητέρα

Χωρισμένοι 10 χρόνια ήταν οι γονείς του 18χρονου 

Σύμφωνα με το STAR, οι γονείς είχαν χωρίσει εδώ και 10 χρόνια, ενώ τα παιδιά έμεναν με τον πατέρα και φέρεται να μην είχαν καλές σχέσεις με τη μητέρα, κυρίως ο 18χρονος, οποίος βρισκόταν στο σπίτι του θύματος τις τελευταίες 2 ημέρες.

Όλοι στα Τρίκαλα προσπαθούν να καταλάβουν πώς έγινε το κακό. Όσοι τον γνωρίζουν, τον χαρακτηρίζουν ως ένα ήρεμο και ευγενικό αγόρι. Ο 18χρονος ήταν ένα παιδί που έκανε σχέδια και όνειρα για το μέλλον. Φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και δούλευε τα πρωινά σε συνεργείο αυτοκινήτων γιατί ήθελε να γίνει μηχανικός.

Τρίκαλα, δολοφονία, έγκλημα, 18χρονος, μητέρα

Τι λένε κάτοικοι της περιοχής

«Ακούγαμε τι γινόταν στο εξωτερικό και λέγαμε… Τώρα έφτασε στην πόρτα μας» τονίζει κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του ΑΝΤ1. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 54χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και απέκλεισαν την σκηνή του εγκλήματος.

Όπως ακόμη λένε κάτοικοι της περιοχής, η 54χρονη δεν είχε ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές με τους γείτονές της. «Ερχόταν από την δουλειά και πήγαινε μέσα. Ούτε να μας μιλήσει, τίποτα» τόνισε από την πλευρά του άλλος κάτοικος της περιοχής.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ομολογίαν μητροκτόνος δεν έχει ποινικό παρελθόν, ούτε έχει καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις, ωστόσο την ημέρα του εγκλήματος, οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές.

Τρίκαλα, δολοφονία, έγκλημα, 18χρονος, μητέρα

Τα πρώτα λόγια στους αστυνομικούς

«Το είχα σκεφτεί να την σκοτώσω, γιατί δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» φέρεται να ήταν οι πρώτες κουβέντες του 18χρονου στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά.

Μάλιστα, ο 18χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν bullying από συμμαθητές του εξαιτίας της οικογενειακής του κατάστασης, κάτι που πλέον ερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το trikalavoice.

Υπενθυμίζεται ότι όταν μητέρα και γιος έβλεπαν τηλεόραση, ο τελευταίος πήρε μια πετσέτα από το μπάνιο και την τύλιξε στον λαιμό της, προκαλώντας της ασφυξία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ώρα που είναι καλύτερα να φάτε βραδινό για να μην παχύνετε, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο ΙΣΑ καταδικάζει την αναφορά στο ψευδοκράτος από ευρωπαϊκό ιατρικό φορέα

Στουρνάρας: «Έκρηξη» επενδύσεων – Θα αυξηθούν στο 18% του ΑΕΠ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πλήρης εφαρμογή σε νέους κλάδους από τις 3 Νοεμβρίου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Γυναίκα από το Μίσιγκαν κέρδισε 100.000 δολάρια με αριθμούς που της έδωσε το ChatGPT
περισσότερα
23:08 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό του

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, μετά τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου το βράδυ της Τρίτης, σε...
23:06 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι «έδειξαν» τα πρώτα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου – Οι συναντήσεις του ανιψιού με τους 22χρονους και το «οικονομικό κίνητρο» 

Τρία πρόσωπα – «κλειδιά» μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» των ερευνών για το διπλό φονικό στη ...
22:38 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η μουσική των λέξεων με επισκέφθηκε πριν από τις λέξεις» – Η ζωή και η διαδρομή του «Νιόνιου» όλης της Ελλάδας

Πανελλήνια θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, του ανθρώπου που...
22:08 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 21/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2978 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (21/10). Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς