Τρίκαλα: Εδώ και 10 χρόνια είχαν χωρίσει οι γονείς του 18χρονου που έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα – Το χρονικό της δολοφονίας και οι μαρτυρίες

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα ο 18χρονος που έπνιξε την μητέρα του με μια πετσέτα σε περιοχή των Τρικάλων και στη συνέχεια ενημέρωσε ο ίδιος τις Αρχές για την πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, o 18χρονος, πέρα από τα πρώτα του λόγια για τις προστριβές που είχε με τη μητέρα του, δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω στους αστυνομικούς και είπε ότι θα περιγράψει τα όσα έγιναν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου, στον αρμόδιο εισαγγελέα όπου θα οδηγηθεί την Τετάρτη. Ο καθ’ ομολογίαν μητροκτόνος αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.

Σημειώνεται ότι στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων βρίσκονται ο πατέρας και η αδελφή του, η οποία σπουδάζει στο Βόλο.

Χωρισμένοι 10 χρόνια ήταν οι γονείς του 18χρονου

Σύμφωνα με το STAR, οι γονείς είχαν χωρίσει εδώ και 10 χρόνια, ενώ τα παιδιά έμεναν με τον πατέρα και φέρεται να μην είχαν καλές σχέσεις με τη μητέρα, κυρίως ο 18χρονος, οποίος βρισκόταν στο σπίτι του θύματος τις τελευταίες 2 ημέρες.

Όλοι στα Τρίκαλα προσπαθούν να καταλάβουν πώς έγινε το κακό. Όσοι τον γνωρίζουν, τον χαρακτηρίζουν ως ένα ήρεμο και ευγενικό αγόρι. Ο 18χρονος ήταν ένα παιδί που έκανε σχέδια και όνειρα για το μέλλον. Φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και δούλευε τα πρωινά σε συνεργείο αυτοκινήτων γιατί ήθελε να γίνει μηχανικός.

Τι λένε κάτοικοι της περιοχής

«Ακούγαμε τι γινόταν στο εξωτερικό και λέγαμε… Τώρα έφτασε στην πόρτα μας» τονίζει κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του ΑΝΤ1. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 54χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και απέκλεισαν την σκηνή του εγκλήματος.

Όπως ακόμη λένε κάτοικοι της περιοχής, η 54χρονη δεν είχε ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές με τους γείτονές της. «Ερχόταν από την δουλειά και πήγαινε μέσα. Ούτε να μας μιλήσει, τίποτα» τόνισε από την πλευρά του άλλος κάτοικος της περιοχής.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ομολογίαν μητροκτόνος δεν έχει ποινικό παρελθόν, ούτε έχει καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις, ωστόσο την ημέρα του εγκλήματος, οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές.

Τα πρώτα λόγια στους αστυνομικούς

«Το είχα σκεφτεί να την σκοτώσω, γιατί δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» φέρεται να ήταν οι πρώτες κουβέντες του 18χρονου στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά.

Μάλιστα, ο 18χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν bullying από συμμαθητές του εξαιτίας της οικογενειακής του κατάστασης, κάτι που πλέον ερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το trikalavoice.

Υπενθυμίζεται ότι όταν μητέρα και γιος έβλεπαν τηλεόραση, ο τελευταίος πήρε μια πετσέτα από το μπάνιο και την τύλιξε στον λαιμό της, προκαλώντας της ασφυξία.