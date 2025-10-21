Μητροκτονία στα Τρίκαλα: «Δεν είχε ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές» – Τι λένε κάτοικοι της περιοχής για την 54χρονη και τον γιο της

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει από το πρωί της Τρίτης την περιοχή των Τρικάλων, όπου ένας 18χρονος προκάλεσε τον ασφυκτικό θάνατο της μητέρας του, ενώ στη συνέχεια το ομολόγησε ο ίδιος στους αστυνομικούς.

Όπως έγινε γνωστό, ο 18χρονος στις 10:30 το πρωί της Τρίτης κάλεσε την αστυνομία, δηλώνοντας ότι στραγγάλισε τη μητέρα του με μια πετσέτα. Αμέσως μετά, η αστυνομία έφτασε στο σημείο, τον εντόπισε μέσα στο σπίτι και του πέρασε χειροπέδες. Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν την ώρα που ο 18χρονος ήταν στο σπίτι μαζί με την μητέρα του και παρακολουθούσαν τηλεόραση. Κάποια στιγμή, πήρε μια πετσέτα από το μπάνιο και της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο.

Τι λένε κάτοικοι της περιοχής

«Ακούγαμε τι γινόταν στο εξωτερικό και λέγαμε… Τώρα έφτασε στην πόρτα μας» τονίζει κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του ΑΝΤ1. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 54χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και απέκλεισαν την σκηνή του εγκλήματος.

Όπως ακόμη λένε κάτοικοι της περιοχής, η 54χρονη δεν είχε ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές με τους γείτονές της. «Ερχόταν από την δουλειά και πήγαινε μέσα. Ούτε να μας μιλήσει, τίποτα» τόνισε από την πλευρά του άλλος κάτοικος της περιοχής. Σημειώνεται ότι ο καθ ‘ ομολογίαν μητροκτόνος δεν έχει ποινικό παρελθόν, ούτε έχει καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια.

«Δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις»

«Το είχα σκεφτεί να την σκοτώσω, γιατί δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις» φέρεται να ήταν οι πρώτες κουβέντες του 18χρονου σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά.

Μάλιστα, ο 18χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν bullying από συμμαθητές του εξαιτίας της οικογενειακής του κατάστασης, κάτι που πλέον ερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το trikalavoice.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων ειδοποίησε αμέσως την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, η οποία παρέλαβε φωτογραφικό υλικό από τον χώρο. Από τα πρώτα ευρήματα επιβεβαιώθηκε ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία, καθώς υπήρχαν εμφανή σημάδια στον λαιμό της γυναίκας — στοιχεία που συμφωνούν με την περιγραφή του ίδιου του δράστη για τον τρόπο που προχώρησε στο έγκλημα.

Δεν διέμενε με την μητέρα του ο 18χρονος

Ο 18χρονος ο οποίος δεν διέμεινε με τη μητέρα του, την επισκέφθηκε στο σπίτι της, στον οικισμό Φλαμούλι, στην πόλη των Τρικάλων.

Ο ίδιος έμενε με τον πατέρα του, καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ έχει και μια μεγαλύτερη αδελφή που κατοικεί στον Βόλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις, ωστόσο σήμερα, οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές.

Αύριο, Τετάρτη, θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της 54χρονης.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: