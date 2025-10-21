«Ελληνικό FBI»: Εξάρθρωσε 139 εγκληματικές ομάδες σε έναν χρόνο – Η ειδική τελετή στη ΓΑΔΑ και οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη

Στην εξάρθρωση 139 εγκληματικών οργανώσεων και ομάδων έχει προχωρήσει το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI» στον ένα χρόνο λειτουργίας του, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να σημειώνει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα ενισχυθεί περαιτέρω τόσο με προσωπικό όσο και με τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., παρουσιάστηκαν τα σημαντικά αποτελέσματα της δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής της ΔΑΟΕ, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης, μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο δράσης η υπηρεσία επιλήφθηκε σε 719 υποθέσεις. Εξαρθρώθηκαν 139 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για 2.540 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 1.792 και περίπου 600 προφυλακίστηκαν. Ως κύρια δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων, καταγράφεται η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ακολουθούν τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, καθώς και η διάπραξη απατών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων, ναρκωτικών, αναβολικών, χημικών διαλυτών, λαθραίων καυσίμων, καπνού, αλκοόλ καθώς και αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης, καθώς και πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά (επισυνάπτεται η σχετική λίστα).

Χρυσοχοΐδης: Οφείλουμε να γίνουμε διεισδυτικότεροι και αποτελεσματικότεροι

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ήταν εκείνος που «οραματίστηκε» την ίδρυση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, συνεχάρη τους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI», για τα αποτελέσματα της δράσης του και επισήμανε ότι η ΔΑΟΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω τόσο με προσωπικό όσο και με τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοκρατία, τονίζοντας: «Το θέμα της αξιοκρατίας και το θέμα της ορθής αξιολόγησης όλων και το ζήτημα της συμβολικότερης, σωστής και αξιοκρατικής λειτουργίας της Διοίκησης είναι κρίσιμο θέμα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όλους εκείνους τους ικανούς ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να εργαστούν και να παράγουν αποτέλεσμα».

Όπως υπογράμμισε, η καλή λειτουργία της ΔΑΟΕ, η οποία ιδρύθηκε με σκοπό την ολιστική και συντονισμένη καταπολέμηση του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος, οφείλεται σε δύο σημαντικά θεμέλια: Πρώτον, στην ουσία του νομοθετήματος, το οποίο χαρακτήρισε μοναδικό σε ό,τι αφορά το φάσμα των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα και δεύτερο, το ίδιο το προσωπικό, «τους άξιους και ικανούς αξιωματικούς που στελεχώνουν τη ΔΑΟΕ», τους οποίους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και εγρήγορση και να βελτιώσουν περαιτέρω την επιχειρησιακή τους δράση.

«Ο δεύτερος χρόνος θα είναι δυσκολότερος με την έννοια ότι κάναμε στην κυριολεξία μία “εισβολή” σε έναν χώρο που ήταν σε γενικές γραμμές παρθένος. Οι αντίπαλοι μας ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, άρα θα παίρνουν περισσότερα μέτρα οπότε εμείς οφείλουμε να γίνουμε διεισδυτικότεροι και αποτελεσματικότεροι», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Μάλλιος: Η δημιουργία της ΔΑΟΕ ήταν μία αποφασιστική απάντηση στις προκλήσεις και τα ζητήματα ασφάλειας

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, από την πλευρά του ανέφερε ότι «η δημιουργία της ΔΑΟΕ ήταν μία αποφασιστική απάντηση στις προκλήσεις και τα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετώπιζε η χώρα τα τελευταία χρόνια», ενώ σημείωσε πως, πλέον, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει την πρόκληση να διατηρηθεί στην κορυφή.

«Εμείς, ως ηγεσία, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να σας υποστηρίξουμε, όπως και κάθε υπηρεσία του Σώματος, στην προσπάθεια να αλλάξουμε το αφήγημα και να δείξουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να είναι δυναμική, αποτελεσματική, να φέρνει αποτελέσματα όπως πρέπει και να προσφέρει τις υπηρεσίες που περιμένει η κοινωνία και οι πολίτες από εμάς», κατέληξε ο αρχηγός της ΕΛΑΣ.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, τόνισε ότι η ίδρυση της ΔΑΟΕ αποτέλεσε ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο δράσης, σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα μεθοδικά, συντονισμένα και σε βάθος.

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι, και θα παραμείνει, πυλώνας ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τον πολίτη, θεματοφύλακας των δημοκρατικών αξιών και της έννομης τάξης», είπε, ενώ χαρακτήρισε την ημέρα ως «μια ευκαιρία να θυμηθούμε γιατί ξεκινήσαμε και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας για το αύριο – πιο δυναμικά και πιο στοχευμένα».

Δείτε εδώ αναλυτικά τα όσα κατασχέθηκαν από την ΔΑΟΕ