Φάρμα: Ποιος θα αποδειχθεί ότι είναι πιο ψύχραιμος;

Νάντια Ρηγάτου

Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” η γαλάζια ομάδα, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες και συγκρούσεις, κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Παιχνίδι Προμηθειών, αλλά και στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας.

Ο Γιώργος Ανυφαντάκης, ως αρχηγός της πράσινης ομάδας, κλήθηκε να επιλέξει τον πρώτο μονομάχο και κατέληξε στην Τζωρτζίνα Χρέπα.

Η τελευταία δε φάνηκε να ξαφνιάζεται με την επιλογή της και δήλωσε ότι το μόνο που απεύχεται είναι να έρθει αντιμέτωπη με κάποιον από τη δική της ομάδα.

Απόψε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, το δυσάρεστο κλίμα και η ένταση παραμένουν στη γαλάζια ομάδα, με τα στρατόπεδα, που έχουν δημιουργηθεί, να μην μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους.

Οι συζητήσεις αφορούν κυρίως τη στάση της Στέλλας Παλούκη και του Δημήτρη Ζήκου, οι οποίοι φαίνεται να έχουν απομακρυνθεί από την υπόλοιπη ομάδα και παράλληλα να έχουν έρθει πιο κοντά με μέλη της πράσινης ομάδας.

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τους farmers σε έναν στάβλο και τους ανακοινώνει ότι η αποστολή τους θα είναι να τον καθαρίσουν από τις κοπριές.

Κάποιοι παραβλέπουν τη δυσκολία και τη… μυρωδιά, ενώ κάποιοι άλλοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να προσπαθήσουν λίγο παραπάνω για να διεκδικήσουν τη νίκη και να βοηθήσουν την ομάδα τους.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τις δύο ομάδες στη 2η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας.

Οι παίκτες θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους και να επιδείξουν δύναμη, ταχύτητα, ισορροπία, στόχο και κυρίως καλή συνεργασία, αφού μόνο έτσι θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν τη νίκη.

Οι δύο ομάδες παλεύουν σώμα με σώμα και μέχρι τελευταία στιγμή το αποτέλεσμα παραμένει αμφίρροπο.

Για την ηττημένη ομάδα ακολουθεί Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου ένα μέλος θα εξασφαλίσει ότι δεν διατρέχει κίνδυνο στην επερχόμενη μονομαχία του Αχυρώνα.

Το κλειδί για την επικράτηση είναι ο λεπτός χειρισμός και η νηφαλιότητα.

Ποιος θα αποδειχθεί ότι είναι πιο ψύχραιμος;

Δείτε εδώ το trailer του 14ου επεισοδίου – Τρίτη 21.10.2025:

 

