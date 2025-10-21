Αποσύρθηκε από το τουρνουά της Βιέννης ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500άρι τουρνουά της Βιέννης. Ο Έλληνας τενίστας, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θ’ αγωνιζόταν το απόγευμα (18:30) κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι. Οι ενοχλήσεις στη μέση, όμως δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί.

Τη θέση του Τσιτσιπά πήρε ο Χαμάντ Μεντζέντοβιτς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό για τον 1ο γύρο του τουρνουά.

Αυτό είναι το τρίτο διαδοχικό τουρνουά του Tour, από το οποίο ο Τσιτσιπάς αποσύρει τη συμμετοχή του. Είχαν προηγηθεί αυτά του Πεκίνου και της Σαγκάης.

Ενδιάμεσα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έλαβε μέρος στο τουρνουά επίδειξης του Ριάντ, Six Kings Slam, αλλά ηττήθηκε από τον Γιάνικ Σίνερ.

Απομένουν τα τουρνουά του Masters 1000 στο Παρίσι, αλλά και το 250άρι Hellenic Championship στην Αθήνα, με τα οποία, αν ειναι σε θέση να αγωνιστεί, θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν.

