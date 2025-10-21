Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχει σχέδιο για συνάντηση προέδρων ή υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ – Ρωσίας «στο άμεσο μέλλον»

Δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον» ανέφερε σήμερα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος, στον Λευκό Οίκο, λίγες ημέρες αφού ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος συζήτησε το ενδεχόμενο μιας νέας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ, επίσης δεν σχεδιάζουν να συναντηθούν, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος που χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαν τη Δευτέρα.

Λίγο νωρίτερα είχε κάνει αντίστοιχη δήλωση και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει συνάντηση γιατί δεν υπάρχει ανάλογη προετοιμασία ούτε έχουν αναφερθεί πιθανές ημερομηνίες από τις δύο πλευρές.