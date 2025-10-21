Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στην Γαλλία, δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι παραμένει ανοιχτή η πιθανότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε το 2023, χωρίς να ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση. Την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέστειλε την εφαρμογή της, ώστε να κερδίσει την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού κόμματος και να μην καταψηφιστεί η κυβέρνησή του κατά τη συζήτηση της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

Μετά τη δήλωση του Μακρόν, ο Λεκορνί είπε στην Εθνοσυνέλευση: «Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τον γαλλικό λαό, είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, που θα είναι μια ευκαιρία για να ακουστούν οι προτάσεις όλων για το θέμα, είτε ίσως και πριν από αυτές, μέσω ενός δημοψηφίσματος, εάν αναδυθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο από τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους».

