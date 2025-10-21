Ασλανίδης: «Μας καλούν από τα αστυνομικά τμήματα να καταθέσουμε τον λόγο που θέλουμε να γίνει η εκταφή των παιδιών μας»

Σε μια σοβαρή καταγγελία προέβη ο Παύλος Ασλανίδης που έχασε τον γιο του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μιλώντας την Τρίτη 21/10 στην εκπομπή «10 παντού» στο OPEN.

«Έστειλαν χαρτί σε όλους τους γονείς από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα να δώσουμε καταθέσεις, γιατί ζητάμε τις εκταφές. Πρέπει να προσέλθουμε οπωσδήποτε, αλλιώς θα έρθουν να μας πάρουν βίαια, λέει το χαρτί, για να δώσουμε κατάθεση. Δηλαδή, πείτε μου τώρα ειλικρινά, είναι δυνατόν, να τίθεται αυτό το ερώτημα σε έναν γονιό μετά από 2,5 χρόνια που ψάχνει την αλήθεια;» είπε ο κ. Ασλανίδης.

Ασλανίδης: «Αν δεν πάμε, θα έρθουν βίαια να μας πάρουν»

«Ενώ έχουμε κάνει αίτημα. Μας καλούν από τα αστυνομικά τμήματα κατά τόπους να δώσουμε κατάθεση. Αν δεν πάμε, θα έρθουν βίαια να μας πάρουν. Έτσι λέει το χαρτί» πρόσθεσε ο κ. Ασλανίδης.