Ασλανίδης: «Μας καλούν από τα αστυνομικά τμήματα να καταθέσουμε τον λόγο που θέλουμε να γίνει η εκταφή των παιδιών μας»

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Παύλος Ασλανίδης / ΙΝΤΙΜΕ

Σε μια σοβαρή καταγγελία προέβη ο Παύλος Ασλανίδης που έχασε τον γιο του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μιλώντας την Τρίτη 21/10 στην εκπομπή «10 παντού» στο OPEN.

«Έστειλαν χαρτί σε όλους τους γονείς από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα να δώσουμε καταθέσεις, γιατί ζητάμε τις εκταφές. Πρέπει να προσέλθουμε οπωσδήποτε, αλλιώς θα έρθουν να μας πάρουν βίαια, λέει το χαρτί, για να δώσουμε κατάθεση. Δηλαδή, πείτε μου τώρα ειλικρινά, είναι δυνατόν, να τίθεται αυτό το ερώτημα σε έναν γονιό μετά από 2,5 χρόνια που ψάχνει την αλήθεια;» είπε ο κ. Ασλανίδης.

Ασλανίδης: «Αν δεν πάμε, θα έρθουν βίαια να μας πάρουν»

«Ενώ έχουμε κάνει αίτημα. Μας καλούν από τα αστυνομικά τμήματα κατά τόπους να δώσουμε κατάθεση. Αν δεν πάμε, θα έρθουν βίαια να μας πάρουν. Έτσι λέει το χαρτί» πρόσθεσε ο κ. Ασλανίδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ: Μετακίνηση προσωπικού από το ΕΣΥ στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Ψηφιακά εγκαίνια για το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τσάφος: Γιατί είναι αναγκαία η πυρηνική ενέργεια για το ευρωπαϊκό σύστημα

Τράπεζα της Ελλάδας: Ξεπέρασαν τα 4,5 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Αύγουστο

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 29 δευτερόλεπτα;

Πώς να ψωνίζετε online και να εξοικονομείτε χρήματα;
περισσότερα
18:26 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Εμένα το παιδί μου γιατί δεν το μετέφεραν με συνοδεία; – Γιατί έγινε αυτή η διάκριση;»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοι...
17:44 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα την ώρα ψήφισης της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη 

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή έχουν προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ, την ώρα ...
17:00 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Λασίθι

Σεισμός 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στην Κρήτη κα...
16:52 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ελευσίνα: Έκρυβαν πάνω από 4 κιλά κοκαΐνης κάτω από προφυλακτήρα αυτοκινήτου – 2 συλλήψεις – ΦΩΤΟ 

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα, από αστυνομικούς του Τμήμ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς