Παναθηναϊκός: «Τέλος» ο Γιάννης Παπαδημητρίου από τους «πράσινους»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιάννης Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό
Πηγή: Intime

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος αποχωρεί από το σύλλογο έπειτα από δυόμισι χρόνια παρουσίας στο «τριφύλλι».

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024 και παράλληλα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του».

