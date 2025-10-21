Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Ο Βιθέντε Ιμπόρα στη Βαρκελώνη για να δει από κοντά την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων»

Ο Βιθέντε Ιμπόρα, αν και αγωνίστηκε μόλις μία σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κατάφερε να αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στους φιλάθλους και στην ομάδα. Ο Ισπανός μέσος ήρθε στον Πειραιά σε μια κρίσιμη περίοδο, την ώρα που ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ αναλάμβανε την τεχνική ηγεσία, και έγινε ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας που έφτασε μέχρι την ιστορική κατάκτηση του Conference League.

Παρότι ο Ιμπόρα αποφάσισε πέρσι να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, φορώντας για τελευταία φορά τη φανέλα της αγαπημένης του Λεβάντε, ο δεσμός του με τον Ολυμπιακό παραμένει δυνατός. Ο πρώην αρχηγός ταξίδεψε στη Βαρκελώνη για να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην Μπαρτσελόνα για το Champions League, στο γήπεδο του Μοντζουίκ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιμπόρα εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του που βρίσκεται και πάλι κοντά στους πρώην συμπαίκτες και φίλους του: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού! Με φίλους και πρώην συμπαίκτες, για να δώσουμε δύναμη ώστε ο Ολυμπιακός να κερδίσει το παιχνίδι».

