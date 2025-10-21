Τρίκαλα: «Είχα σκεφτεί από παλιά να την σκοτώσω – Με κακοποιούσε ψυχολογικά» – Τα πρώτα λόγια του 18χρονου που έπνιξε τη μητέρα του

Σοκ έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα το έγκλημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ένας 18χρονος σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι της, χρησιμοποιώντας μια πετσέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε επισκεφθεί τη μητέρα του, καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι και εκείνος ζούσε με τον πατέρα του. Οι δυο τους κάθονταν στο σαλόνι βλέποντας τηλεόραση, όταν ο 18χρονος σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα και επέστρεψε. Πλησίασε τη μητέρα του από πίσω και την στραγγάλισε, βάζοντας τέλος στη ζωή της με φρικτό τρόπο.

Αμέσως μετά, ο νεαρός κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και ανέφερε ψύχραιμα: «Σκότωσα τη μητέρα μου, ελάτε να με συλλάβετε». Η κλήση έγινε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι και στο σημείο έφτασαν γρήγορα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η 54χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σαλόνι του σπιτιού της, ενώ ο 18χρονος δεν προέβαλε καμία αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων ειδοποίησε αμέσως την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, η οποία παρέλαβε φωτογραφικό υλικό από τον χώρο. Από τα πρώτα ευρήματα επιβεβαιώθηκε ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία, καθώς υπήρχαν εμφανή σημάδια στον λαιμό της γυναίκας — στοιχεία που συμφωνούν με την περιγραφή του ίδιου του δράστη για τον τρόπο που προχώρησε στο έγκλημα.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 18χρονος φέρεται να είπε: «Το είχα σκεφθεί από παλιά να την σκοτώσω». Σύμφωνα με όσα ανέφερε το Star, υποστήριξε ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημο ιστορικό καταγγελιών ή ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, ανέφερε πως δεχόταν bullying από συμμαθητές του εξαιτίας της οικογενειακής του κατάστασης, κάτι που πλέον ερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Γείτονες ανέφεραν στις Αρχές ότι μητέρα και γιος καβγάδιζαν συχνά όταν εκείνος την επισκεπτόταν, καθώς διαφωνούσαν για προσωπικά ζητήματα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες συλλέγοντας ψηφιακά δεδομένα, μαρτυρίες γειτόνων και συγγενών, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης