Έγκλημα στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

Έγκλημα με δράστη έναν 18χρονο και θύμα την μητέρα του αποκαλύφθηκε στα Τρίκαλα και συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας trikalaopinion.gr, ο 18χρονος φέρεται να έπνιξε με μία πετσέτα την 54χρονη μητέρα του, μέσα στο σπίτι τους, στο Φλαμούλι. Ο ίδιος ο 18χρονος φέρεται να τηλεφώνησε αρχές και να είπε πως «σκότωσε τη μητέρα μου».

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, οι οποίες συνέλαβαν τον 18χρονο, που δεν προέβαλε κάποια αντίσταση.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής, προκειμένου να προχωρήσει σε μία πρώτη αυτοψία.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει τις τελικές απαντήσεις. Οι λόγοι που οδήγησαν τον 18χρονο στην αποτρόπαιη πράξη παραμένουν άγνωστοι.