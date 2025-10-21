Κάρλα Μπρούνι: Το τελευταίο φιλί στον Νικολά Σαρκοζί πριν μπει στη φυλακή – Η αγκαλιά που δεν κατάφερε να «ραγίσει» τα σίδερα του κελιού

Κάρλα Μπρούνι: Το τελευταίο φιλί στον Νικολά Σαρκοζί πριν μπει στη φυλακή – Η αγκαλιά που δεν κατάφερε να «ραγίσει» τα σίδερα του κελιού
Φωτογραφία: Reuters

Η Κάρλα Μπρούνι, εμφανώς καταρρακωμένη, αποχαιρέτησε με δάκρυα τον σύζυγό της και πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, το πρωί της Τρίτης, τη στιγμή που εκείνος οδηγούνταν προς τη φυλακή Σαντέ στο Παρίσι για να εκτίσει ποινή πέντε ετών.

Ήταν μια εικόνα που συγκλόνισε τη Γαλλία: μια πρώην Πρώτη Κυρία να μένει πίσω, ενώ ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Ελιζέ περνά για πρώτη φορά τις πύλες φυλακής.

Φωτογραφία: AP

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάστηκε για συνωμοσία με σκοπό τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με χρήματα του δικτάτορα της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, έγινε σήμερα ο πρώτος πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας στη σύγχρονη ιστορία που φυλακίζεται.

Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη σύλληψη του συνεργάτη των Ναζί, Φιλίπ Πεταίν, το 1945, κανένας Γάλλος ηγέτης δεν είχε οδηγηθεί ξανά πίσω από τα κάγκελα.

Φωτογραφία: AP

Ο 70χρονος Σαρκοζί θα εκτίσει την ποινή του σε κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων, έχοντας δικαίωμα για έναν μοναχικό περίπατο την ημέρα και χωρίς προσωπικό κινητό τηλέφωνο. Θα έχει πρόσβαση σε τηλεόραση -έναντι μηνιαίου αντιτίμου 14 ευρώ- και σε σταθερό τηλέφωνο.

Φωτογραφία: Reuters

Πριν από την είσοδό του στη φυλακή, ο Σαρκοζί αποχαιρέτησε τη σύζυγό του Κάρλα με μια συγκινητική αγκαλιά και επιβιβάστηκε σε αστυνομικό όχημα που τον μετέφερε στη φυλακή.

Φωτογραφία: Reuters

«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι ψηλά, ακόμη και στις πύλες της φυλακής», είχε δηλώσει ο ίδιος στην εφημερίδα La Tribune Dimanche λίγο πριν τον εγκλεισμό του.

Φωτογραφία: Reuters

Λίγο πριν μπει στο κτίριο του σωφρονιστικού ιδρύματος, εκατοντάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή, φωνάζοντας «Νικολά, Νικολά». Στον φράχτη είχαν αναρτηθεί δύο γαλλικές σημαίες με μηνύματα που έγραφαν: «Κουράγιο Νικολά, γύρνα σύντομα» και «Η αληθινή Γαλλία είναι με τον Νικολά».

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθ’ οδόν προς τη φυλακή, ο Σαρκοζί έγραψε ότι «ένας αθώος άνθρωπος φυλακίζεται».

Φωτογραφία: AP

Όταν έφτασε στη φυλακή Σαντέ, κρατούμενοι φώναζαν από τα παράθυρα «Καλώς ήρθες, Σαρκοζί!» και «Ο Σαρκοζί είναι εδώ!», την ώρα που ο πρώην Πρόεδρος οδηγούνταν προς την αποκαλούμενη «πτέρυγα VIP» του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Φωτογραφία: AP

«Ήταν καλά προστατευμένος, αλλά είναι σαφές ότι όλοι στη φυλακή γνωρίζουν πως βρίσκεται εδώ», ανέφερε πηγή από τη διοίκηση της φυλακής. «Υπάρχει συνεχής θόρυβος και πολλοί φώναζαν στον κύριο Σαρκοζί, καλώσορίζοντας τον».

Φωτογραφία: AP

Ο πρώην ηγέτης της Γαλλίας είχε καταδικαστεί τον περασμένο μήνα, ωστόσο αμφισβήτησε τόσο την ενοχή του όσο και την ασυνήθιστη απόφαση του δικαστή να τον φυλακίσει εν αναμονή της έφεσης. Οι δικηγόροι του επιβεβαίωσαν ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για την άμεση αποφυλάκισή του.

