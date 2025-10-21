Μητσοτάκης στα εγκαίνια του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου: Κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή

Κάνουμε μία τεράστια μεταρρύθμιση, που απαιτεί χρόνο και υπομονή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία που απηύθυνε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως σταδιακά η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων θα μπορεί να καλύπτει το σύνολο των οργάνων πλέον των νεφρών, ενώ εξήρε το έργο του Ωνασείου Ιδρύματος και είπε ότι το Ωνάσειο Παίδων εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο που θα μπορεί να ερευνά και συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, εκτός αυτών διαθέτουμε ένα σχέδιο μεταμοσχεύσεων που συνοδεύεται από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δωρεές που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις. Τόνισε ότι η καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις μεταμοσχεύσεις ανέβασε κατά 50 χιλιάδες τον αριθμό των δωρητών μέσα σε 20 ημέρες και πρόσθεσε πως χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση να πάρουμε απόφαση προσφοράς.

«Το 2019 είχα ζητήσει να αλλάξουμε ότι μας κρατά πίσω και μας καθιστά ουραγούς στην Ευρώπη, και μετά από 6 χρόνια είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής αλλά κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τέλος, αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Αριστοτέλη Ωνάση καθώς και στο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ωνάσειο νοσοκομείο.