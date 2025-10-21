Το «τέρας» του ποταμού Σέγρε: Γατόψαρο 3 μέτρων και 117 κιλών πιάστηκε από Βρετανό ψαρά – Έσπασε το ρεκόρ

Το «τέρας» του ποταμού Σέγρε: Γατόψαρο 3 μέτρων και 117 κιλών πιάστηκε από Βρετανό ψαρά – Έσπασε το ρεκόρ
Πηγή: Facebook / @josh.garrity.16

Ένα αληθινό «τέρας» των ποταμών έβγαλε από τα νερά της Ισπανίας ένας Βρετανός ψαράς, καταρρίπτοντας, όπως όλα δείχνουν, το ρεκόρ για το μεγαλύτερο γατόψαρο που έχει αλιευθεί ποτέ.

Ο 30χρονος Τζος Γκάριτι βρισκόταν για διακοπές με τέσσερις φίλους του στο Μεκινένθα της Ισπανίας, όταν ένιωσε ένα ξαφνικό, βίαιο τράβηγμα στη πετονιά του.

Πηγή: Facebook / @MonsterCatfishingTours

Το ψάρι, που αποδείχθηκε ένα γατόψαρο με μήκος περίπου 2,97 μέτρα και βάρους περίπου 117 κιλά, ήταν τόσο δυνατό που σχεδόν τον τράβηξε μέσα στο δέλτα του ποταμού Σέγρε.


Η ομάδα των φίλων χρειάστηκε να συνεργαστεί για να καταφέρει να φέρει το τεράστιο γατόψαρο στην όχθη, χρησιμοποιώντας έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό για να το σύρουν με ασφάλεια στη στεριά γύρω στις 9:30 το βράδυ.

Πηγή: Facebook / @MonsterCatfishingTours

Μιλώντας για τη μισάωρη, εξαντλητική μάχη με το θηριώδες ψάρι, ο Γκάριτι περιέγραψε: «Ήταν τρέλα, μετά βίας μπορούσα να αναπνεύσω. Στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχα πιάσει. Σχεδόν μας πήρε όλους μέσα. Απλώς κρατιόμασταν, ήμασταν έτοιμοι να πέσουμε στο νερό, εγώ απλώς ούρλιαξα. Αυτή είναι η ψαριά της ζωής μου, δύσκολα το πιστεύω».

Πηγή: Facebook / @josh.garrity.16

Ο Γκάριτι και οι φίλοι του συμμετείχαν σε οργανωμένο ταξίδι ψαρέματος με την εταιρεία Monster Catfishing Tours, που διευθύνει ο 44χρονος Πίτερ Έργουιν. Ο ίδιος δήλωσε: «Αυτή είναι η ψαριά-ρεκόρ για αυτόν τον ποταμό, ο οποίος φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά γατόψαρα».

Πηγή: Facebook / @josh.garrity.16

Η επίδοση του Βρετανού φαίνεται να ξεπερνά εκείνη του Ιταλού ψαρά Αλεσάντρο Μπιάνκαρντι, ο οποίος το 2023 είχε πιάσει ένα «τέρας» μήκους 2,8 μέτρων, σπάζοντας τότε το παγκόσμιο ρεκόρ.

12:51 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Σανάε Τακαΐτσι: Η Φον ντερ Λάιεν «ανυπομονεί» να συνεργαστεί μαζί της – Έχει ως πρότυπο την Θάτσερ και ακούει… χέβι μέταλ

Η Σανάε Τακαΐτσι, πρώτη γυναίκα που τέθηκε επικεφαλής της κυβέρνησης στην Ιαπωνία, «εισέρχεται...
12:31 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

ΕΕ: Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν τη θέση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία – «Πρέπει να εντείνουμε την πίεση»

Ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας καθώ...
12:16 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: «Σύννεφα» πάνω από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη – Οι διαφορές Ρούμπιο – Λαβρόφ φρενάρουν τη σύνοδο κορυφής

Οι ελπίδες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πραγματοποιηθεί σύντομα η συνάντηση κορυφή...
11:43 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ο Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή με τους κρατούμενους να του φωνάζουν «Καλώς ήρθες» – Το χρονικό της ιστορικής ημέρας

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έφτασε το πρωί της Τρίτης στη φυλακή La Santé το...
