Μάντζος στον Realfm 97,8 για τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Ανάγκη της κυβέρνησης είναι να διχάσει»

Έυη Απολλωνάτου

πολιτική

Δημήτρης Μάντζος

Για την κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τα ελληνοτουρκικά και την ήττα Τατάρ στα Κατεχόμενα μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία επέλεξε να ανοίξει αυτή τη διελκυστίνδα εδώ και 10, 12 μέρες. Προσωπικά ο κ. Πρωθυπουργός με την ανάρτησή του στα social media την προπροηγούμενη Κυριακή άνοιξε αυτό το γαϊτανάκι και η αντιπολίτευση, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ που έχω την τιμή να εκπροσωπώ στο κοινοβούλιο, είναι υποχρεωμένη σε κάθε περίπτωση όταν η κυβέρνηση τοποθετείται, να τοποθετείται απέναντι σε αυτή διαφωνώντας όταν διαφωνεί, εξηγώντας και τη θέση της», είπε ο Δημήτρης Μάντζος.

«Ποια είναι η ανάγκη της κυβέρνησης τώρα; Είναι να διχάσει, να βάλει ένα ψευτοδίλημμα για επικοινωνιακούς λόγους, να συσπειρώσει ένα κοινό που θέλει να συσπειρώσει και να κεφαλαιοποιήσει και μία εσωκομματική της κατάσταση, η οποία υπάρχει με τον κ. Δένδια, με το υπουργείο Άμυνας και να το κάνει όλο αυτό πολιτική. Αυτό είναι πολύ προβληματικό», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Για τα Κατεχόμενα και την ήττα του Ερσίν Τατάρ ο Δημήτρης Μάντζος τόνισε ότι «αν υπάρχει μία πιθανότητα θετικής προοπτικής επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος πάνω στις αρχές και τις αξίες που έχει θέσει ως το πλαίσιο του ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με ψηφίσματά του εδώ και δεκαετίες η πιθανότητα αυτή θα ήταν με το εκλογικό αποτέλεσμα που ήρθε την Κυριακή. Άρα ανοίγει ο δρόμος και προφανώς από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρξει η προώθηση της λύσης μακριά από την λογική της διχοτόμησης, που δυστυχώς, όπως είδατε παρά την αποτύπωση της εκλογικής βούλησης των Τουρκοκυπρίων την Κυριακή, η τουρκική διπλωματία επιμένει ανέγγιχτη από τις εξελίξεις στη διχοτόμηση».

Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί ασφαλώς αλλά χωρίς αυταπάτες. Πρέπει να έχει χρονοδιάγραμμα και δεσμευτικότητα και συγκεκριμένα παραδοτέα, τα οποία δεν μπορεί να είναι απλώς και μόνο η άρση του casus belli. Δεν μπορούμε ως Ελλάδα και θεωρώ η κυβέρνηση οφείλει και την Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός προσωπικά να το θέσει, να αρκεστούμε στην άρση του casus belli προκειμένου η Τουρκία να συμμετάσχει στον κανονισμό SAFE».

Ακούστε το ηχητικό:

14:04 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

