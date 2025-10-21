Το Β’ μέρος της νέας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1 στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Απόψε στις 18:45

Enikos Newsroom

Media

Νίκος Χατζηνικολάου

Απόψε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Β’ μέρος της νέας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα;

Πώς θα λειτουργούσε για το πολιτικό σύστημα, ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά;

Θα ψήφιζε ο κόσμος τη Μαρία Καρυστιανού, εάν αποφάσιζε να κατέβει στον στίβο της πολιτικής;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

