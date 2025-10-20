Δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1: Στο 26,5% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – «Πληγές» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη

Το πρώτο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1 παρουσιάστηκε απόψε, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 13-17 Οκτωβρίου και διεξήχθη σε πανελλαδική εμβέλεια, με πληθυσμό 1.107 άτομα, άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου.

Ποια είναι τα πιο καυτά προβλήματα, που απασχολούν την κοινωνία; Πώς κρίνουν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο και ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς πολιτικοί; Ποιο κόμμα θα ψήφιζαν, εάν τώρα είχαμε εκλογές; Ποιο πρόσωπο πιστεύουν ότι θα μπορούσε να ηγηθεί στον χώρο της Κεντροαριστεράς; Ποιοι βλέπουν θετικά και ποιοι αρνητικά, το ενδεχόμενο νέων κομμάτων;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Δείτε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της MARC

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Στην 2η θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και στην 3η θέση η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 8,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, η Νίκη με 1,8%, οι Σπαρτιάτες με 1,5% και η Νέα Αριστερά με 0,8%.

Η εκτίμηση ψήφου

Οι «πληγές» για την κυβέρνηση

Στο ερώτημα «ποιος τομέας έχει το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την Κυβέρνηση;», οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι η ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο βρίσκεται στην κορυφή (37,7%), ενώ ακολουθεί η τραγωδία των Τεμπών (31,1%).

Η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο πρόβλημα για τους ερωτηθέντες άνω των 64 ετών, ενώ η τραγωδία των Τεμπών, είναι κυρίαρχη για τους ερωτηθέντες 17-44 ετών.

Πού πρέπει να εστιάσει η Κυβέρνηση;

Στο ερώτημα «που πρέπει να εστιάσει η Κυβέρνηση;», η πλειοψηφία των πολιτών απάντησε στην καταπολέμηση της ακρίβειας (67,7,3%) κι ακολούθησε η υγεία/περίθαλψη (42,6%).

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της έρευνας

Η ταυτότητα της έρευνας