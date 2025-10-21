Γάζα: Ο Τζέι Ντι Βανς έφτασε στο Ισραήλ – Εντείνονται οι διπλωματικές κινήσεις των ΗΠΑ για τη διατήρηση της εκεχειρίας

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έφτασε σήμερα στο Ισραήλ, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για να καταστεί βιώσιμη η εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

«Καλωσορίσατε στο Ισραήλ, κύριε Αντιπρόεδρε», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, την οποία συνοδεύει με φωτογραφία του Βανς και της συζύγου του κατά την άφιξή τους στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, όπου τους υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ισραηλινής κυβέρνησης, Γιάριβ Λεβίν.

Welcome to Israel, Vice President Vance @VP . 🇮🇱🤝🇺🇸 Together, the 🇮🇱Promised Land & The 🇺🇸Land of the Free, can secure a better future, including the release of the remaining 15 🎗️ hostages. pic.twitter.com/m7uEER4Xd9 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 21, 2025

Ο Βανς θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα) στο ξενοδοχείο King David της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Κατά την άφιξή του στο Ισραήλ, ο Βανς έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιαρίβ Λεβίν, τον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, και τον Αμερικανό πρέσβη Μάικ Χάκαμπι. Όπως ανέφερε το γραφείο του Αντιπροέδρου, στη συνέχεια θα γευματίσει «με τους κορυφαίους συμβούλους του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ».

NOW: Vice President @JDVance and Second Lady Usha Vance arrive at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/w7EF9QhLDW — William Martin (@VPCommsDir) October 21, 2025



Την ίδια ώρα, ο ισχυρός επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, βρίσκεται στο Ισραήλ για να συζητήσει το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας με κορυφαίους Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλούνται οι Times of Israel.

Το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο eXtra News μετέδωσε ότι ο Ρασάντ είχε συναντήσεις με κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Χασάν Ρασάντ αναμένεται επίσης να έχει συνάντηση με τους στενούς συνεργάτες του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel