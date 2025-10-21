«Γιατρός» έκανε επεμβάσεις σε άνδρες μέσα στο αυτοκίνητό του – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να εμφυτεύει μαργαριτάρια

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη η σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πραγματοποιούσε επεμβάσεις -μεταξύ άλλων και επιμήκυνσης πέους- μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 51χρονος Pittaya Moolin, γνωστός και ως «Chang Yai Modify», προσέφερε υπηρεσίες αισθητικής ενίσχυσης γεννητικών οργάνων σε άνδρες στην Μπανγκόκ και σε γειτονικές επαρχίες, πραγματοποιώντας τις επεμβάσεις μέσα στο όχημά του.

Οι πελάτες που έκλειναν ραντεβού μαζί του έμεναν εμβρόντητοι όταν διαπίστωναν ότι η «κλινική» του ήταν το εσωτερικό ενός παλιού γκρι Corolla, παρκαρισμένου σε δρόμους της πόλης.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από αρκετές καταγγελίες και ξεκίνησε έρευνα, αναφέρει η ιστοσελίδα της βρετανικής εφημερίδας, ανακαλύπτοντας ότι ο άνδρας, χωρίς καμία άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού, προωθούσε μέσω του λογαριασμού του στο TikTok επεμβάσεις και περιτομές, ισχυριζόμενος ότι «παρείχε τις υπηρεσίες του κατ’ οίκον για ευκολία των πελατών».

Στις 18 Οκτωβρίου, οι Αρχές του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών (CIB) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Προστασίας Καταναλωτών (CPPD) τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που εκτελούσε μια διαδικασία εμφύτευσης μαργαριταριών (pearling) σε ανδρικά γεννητικά όργανα μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε μετατρέψει σε πρόχειρο χειρουργείο.



Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 189 διαφορετικά είδη μαργαριταριών, τοπικά αναισθητικά, νυστέρια, βελόνες και άλλο χειρουργικό εξοπλισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν σε εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες.

Ο Pittaya Moolin ομολόγησε ότι δεν είχε λάβει καμία ιατρική εκπαίδευση και ότι έμαθε τις διαδικασίες «παρακολουθώντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Όπως είπε στους αστυνομικούς: «Με ενδιέφερε αυτού του είδους η δουλειά, οπότε τη μελέτησα και την ανέπτυξα ως παράλληλη απασχόληση για να συμπληρώνω το εισόδημά μου. Το κάνω περίπου έναν χρόνο τώρα».

Χρέωνε 1.000 μπατ (περίπου 26 ευρώ) για εμφύτευση μαργαριταριών, 5.000 μπατ (131 ευρώ) για περιτομή και 10.000 μπατ (262 λίρες) για ενέσεις αύξησης γεννητικών οργάνων, οι οποίες χρησιμοποιούν filler για να δώσουν μεγαλύτερο όγκο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Moolin κατηγορείται για άσκηση ιατρικού επαγγέλματος χωρίς άδεια, αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών ετών, πρόστιμο έως 30.000 μπατ (περίπου 787 ευρώ) ή και τα δύο μαζί.