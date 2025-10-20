Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος πέφτει θύμα της ίδιας του της παγίδας

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος πέφτει θύμα της ίδιας του της παγίδας

Ο Λευτέρης πιάνει δουλειά στο σπίτι των Καλλιγά στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ένα ξεχασμένο e-mail από την τράπεζα δημιουργεί πανικό και επισπεύδει τις προετοιμασίες του γάμου της Άννας και του Ορφέα. Ο Λευτέρης γίνεται δεκτός ως ήρωας στο σπίτι των Καλλιγά, αλλά η παρουσία του σπέρνει ταυτόχρονα φόβο.

Μια χαμένη επιταγή φέρνει όλο και πιο κοντά τις αποκαλύψεις για τον Χάρη. Ο Μάκης τροφοδοτεί χωρίς να το ξέρει τα όνειρα της Σοφίας, ενώ ο Άγγελος πέφτει θύμα της ίδιας της παγίδας του.

Ο Λευτέρης βρίσκει τρόπο να υπενθυμίζει στην μητέρα του την υπόσχεσή της και ο χρόνος για τη Ζωή αρχίζει να μετρά αντίστροφα!

 Η Σοφία προσπαθεί να προσεγγίσει τον Άγγελο δίχως να ξέρει τα σχέδια του…

Εβίτα και Χάρης λογομαχούν, αφού ο Χάρης δεν παραδέχεται πως είναι επιπόλαιος και δεν οργανώνει σωστά τις κινήσεις του…

 Δείτε το trailer: 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Euronext: «Δεν ανεβάζουμε το τίμημα» – Το μήνυμα του Στεφάν Μπουζνά για την πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ

Μιχαηλίδου για Κοινωνική Αντιπαροχή: Ξεκινάμε με 2.500 κατοικίες – Τι είπε για το κοινωνικό μίσθωμα

Οδηγός εντοπίστηκε από την Tροχαία να έχει πινακίδα ζωγραφισμένη στο χέρι

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον φάκελο στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:48 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Χλόη συναντά επιτέλους την κόρη της

Η στιγμή που περίμενε η Χλόη, επιτέλους φθάνει απόψε στις 21:00 στον Alpha στο νέο επεισόδιο τ...
20:16 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελβίρα αποκαλύπτει τον έρωτά της στον Χάρι, απόψε στις 21:00

Η Ελβίρα γράφει ερωτικό γράμμα στον Χάρι στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απ...
18:42 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει την πραγματική ταυτότητα του Άρη

Συγκλονιστικό το νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1...
16:14 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Ποιοι θα εμφανιστούν στα επόμενα επεισόδια;

«Βροχή» πέφτουν οι γκεστ στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA» που άνοιξε τις πύλες του στην prime time του Mega....
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης