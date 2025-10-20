Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος πέφτει θύμα της ίδιας του της παγίδας

Ο Λευτέρης πιάνει δουλειά στο σπίτι των Καλλιγά στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ένα ξεχασμένο e-mail από την τράπεζα δημιουργεί πανικό και επισπεύδει τις προετοιμασίες του γάμου της Άννας και του Ορφέα. Ο Λευτέρης γίνεται δεκτός ως ήρωας στο σπίτι των Καλλιγά, αλλά η παρουσία του σπέρνει ταυτόχρονα φόβο.

Μια χαμένη επιταγή φέρνει όλο και πιο κοντά τις αποκαλύψεις για τον Χάρη. Ο Μάκης τροφοδοτεί χωρίς να το ξέρει τα όνειρα της Σοφίας, ενώ ο Άγγελος πέφτει θύμα της ίδιας της παγίδας του.

Ο Λευτέρης βρίσκει τρόπο να υπενθυμίζει στην μητέρα του την υπόσχεσή της και ο χρόνος για τη Ζωή αρχίζει να μετρά αντίστροφα!

Η Σοφία προσπαθεί να προσεγγίσει τον Άγγελο δίχως να ξέρει τα σχέδια του…

Εβίτα και Χάρης λογομαχούν, αφού ο Χάρης δεν παραδέχεται πως είναι επιπόλαιος και δεν οργανώνει σωστά τις κινήσεις του…

Δείτε το trailer: