mAiGov: Πάνω από 3 εκατ. πολίτες έχουν θέσει ερωτήματα στον Ψηφιακό Βοηθό – Για ποια θέματα είναι τα περισσότερα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

mAigov: Ο Ψηφιακός βοηθός στο Δημόσιο

Έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια συνολικά τα ερωτήματα των πολιτών στον Ψηφιακό Βοηθό, mAigov από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα.

Τα κυριότερα θέματα για τα οποία ερωτάται το ψηφιακό εργαλείο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν να κάνουν με τις ταυτότητες, την άυλη συνταγογράφηση, τις υπεύθυνες δηλώσεις, τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και τον κοινωνικό τουρισμό.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, «οι περισσότεροι από 3 εκατ. διάλογοι με τους πολίτες, ισοδυναμούν με λιγότερα τηλέφωνα, email, αποστολές εγγράφων, αναμονή σε ουρές σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Συγχρόνως, ο ψηφιακός βοηθός συνεισφέρει στην μεγαλύτερη εξοικείωση του μέσου πολίτη με το gov.gr».

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, από τις 25 Σεπτεμβρίου που ο Ψηφιακός Βοηθός εντάχθηκε στο Gov.gr Wallet έχουν πραγματοποιηθεί μέσω Gov.gr Wallet 18.684 διάλογοι, ενώ συνολικά το ίδιο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα 96.387 μοναδικοί διάλογοι πολιτών με τον Ψηφιακό Βοηθό. Οι γλώσσες στις οποίες οι πολίτες υποβάλλουν τα ερωτήματά τους είναι κυρίως ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά.

Ο Ψηφιακός Βοηθός, «mAigov», είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης για το ελληνικό Δημόσιο και έχει στόχο να απλουστεύσει και να επιταχύνει τη διάδραση των πολιτών με τον Δημόσιο Τομέα.

Όπως έχει τονίσει ο κ. Παπαστεργίου, «η πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, μέσα σε έναν χρόνο από την έναρξη της λειτουργίας της, έγινε πολύγλωσση και απέκτησε λειτουργίες action bot. Πλέον έχει ενταχθεί και στο ψηφιακό πορτοφόλι Gov.gr Wallet ως action bot. Οι πολίτες εκδίδουν εύκολα και γρήγορα Υπεύθυνη Δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου».

