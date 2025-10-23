Μητσοτάκης στο Politico: Ένας κοινός μηχανισμός δανεισμού στην ΕΕ θα μπορούσε να υποστηρίξει τα αμυντικά έργα

Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο Politico. Αναφέρθηκε στη δυνατότητα κοινής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων που θα υπηρετούν τη συλλογική άμυνα, αλλά και στην πράσινη μετάβαση.

«Το επιχείρημά μου είναι πολύ απλό: αν η άμυνα είναι το υπέρτατο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Δεν το συζητάμε ανοιχτά, θα μπορούσαμε όμως να φανταστούμε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα διαθέτουμε έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό δανεισμού που θα αποσκοπεί στην υποστήριξη ευρωπαϊκών αμυντικών έργων;»

Και πρόσθεσε: «Θα το υποστήριζα σίγουρα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν έργα που μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ως ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό… ας χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για να κάνουμε πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε σε εθνικό επίπεδο».

Ο ίδιος πιστεύει ότι «η πρόκληση είναι αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και αν αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να συνοδεύεται από όρους που θα μας ωθήσουν προς μια καλύτερη προετοιμασία, η οποία θα περιλαμβάνει κοινές προμήθειες, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών -κυρίως drones και τεχνητής νοημοσύνης-, και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν να διαδραματίσουν σαφή ρόλο».

Πηγή: Politico

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει τη Σύνοδο στις Βρυξέλλες για να καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει περαιτέρω, σε ένα «σημείο καμπής όπου συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα» και να υποστηρίξει τον δανεισμό σε επίπεδο ΕΕ για κοινά έργα.

«Ήμουν πολύ σαφής: η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός» τόνισε. «Διαφορετικά, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε κάποια στιγμή ότι τρέχουμε σε λάθος αγώνα. Πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία με την ανταγωνιστικότητα και να προάγει, ή τουλάχιστον να μην εμποδίζει, την κοινωνική συνοχή».

«Δεν μου αρέσει να το διατυπώνω με αριθμούς, αλλά το τελευταίο 10, 15 ή 20% της πράσινης μετάβασης είναι, αυτή τη στιγμή, εξαιρετικά κοστοβόρο και δεν διαθέτουμε καν τις τεχνολογίες για να το υλοποιήσουμε», κατέληξε.

