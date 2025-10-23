Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις – Προφανώς το μήνυμά μας δεν μπορεί να περάσει στην κοινωνία

Για τις δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Παρακολουθούμε εννοείται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματά τους, τα μελετούμε σε βάθος. Όχι απλά την εκτίμηση ή την πρόθεση ψήφου αλλά βεβαίως και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (…) Είδαμε τα αποτελέσματα που βγήκαν. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι μας ικανοποιούν. Μας προβληματίζουν, όμως, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς συνεχίζουμε και οφείλουμε να συνεχίσουμε τη στρατηγική μας», είπε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Και συνέχισε: «Υπάρχει πρόβλημα γιατί προφανώς το μήνυμά μας δεν μπορεί να περάσει στην κοινωνία. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε».

«Για εμένα το βασικό αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ ενωμένο και μία ενιαία φωνή να συνεχίσει τη δουλειά, την οποία έχει ξεκινήσει, την πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά από την ΔΕΘ και μετά με την παρουσίαση του προγράμματός μας», τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα πρέπει να συνέλθουν τα νέα Όργανα, τα οποία αντικατέστησαν τα προηγούμενα με μία διευρυμένη σύνθεση ενόψει και του Συνεδρίου το οποίο θα είναι μπροστά μας και θα γίνει κάποια στιγμή σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εκεί πέρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει και να κατατεθούν όλα αυτά που λέτε και να γίνει μία διευρυμένη κουβέντα», σημείωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Η προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη βεβαίως θα μπορούσε να γίνεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Απλά η κυβέρνηση θέλησε να δημιουργήσει ένα τεχνητό δίλημμα στο δημόσιο διάλογο προκειμένου για τους δικούς της λόγους – δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα εσωκομματικά της και με τον κ. Δένδια που είδαμε ποια ήταν η στάση του και όλα αυτά κρίνονται. Προφανώς έχει να κάνει με τον αποπροσανατολισμό από τα πολύ σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας στα οποία έχει αποτύχει και έχει αποτύχει ξεκάθαρα», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Σε ερώτηση για δημοσίευμα της εφημερίδας Kontra που αναφέρει ότι οι συγγενείς θυμάτων Τεμπών ετοιμάζονται μαζί με τα κόμματα και τον Δήμο Αθηναίων να ακυρώσουν στην πράξη τον νόμο για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου η Νάντια Γιαννακοπούλου σχολίασε: «Βλέπετε σε τι διχασμό οδηγούμαστε από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

«Έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο και σε αυτόν τον διχασμό με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη προσωπικά. Από εκεί και πέρα έχει περάσει ένας νόμος. Αυτός είναι πλέον νόμος του κράτους και ένας νόμος που περιμένουμε να δούμε κατά πόσον θα εφαρμοστεί», υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Μιλάω μόνο για τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Όσοι καλλιεργούν ένα κλίμα τέτοιο, τέτοιου είδους, ακτιβισμού, επεισοδίων ή βιαιοπραγιών πάνω σε μία ιερή επέτειο όπως είναι η 28η Οκτωβρίου θεωρώ ότι με αυτό το κλίμα εξυπηρετούν τον κ. Μητσοτάκη. Από όποιο κόμμα ή πολιτικό φορέα προκύψουν επεισόδια ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα της δώσουν της κυβέρνησης το δικαίωμα να φαίνεται ότι αυτή είναι δήθεν φάρος σταθερότητας ή σοβαρότητας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο όλοι μας», διευκρίνισε η Νάντια Γιαννακοπούλου.