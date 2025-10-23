Γαλλία: Τρεις κρατούμενοι απείλησαν τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή – Βίντεο από τους προπηλακισμούς

Γαλλία: Τρεις κρατούμενοι απείλησαν τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή – Βίντεο από τους προπηλακισμούς
Φωτογραφία: AP

Τρεις κρατούμενοι στη φυλακή του Παρισιού, Λα Σαντέ, ανακρίθηκαν από την αστυνομία γιατί φέρονται να απείλησαν τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος μπήκε στη φυλακή πριν από λίγες ημέρες, μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να τους εμφανίζει να τον απειλούν και να τον προπηλακίζουν κατά την είσοδό του στη φυλακή, μετέδωσαν αρκετά γαλλικά δίκτυα επικαλούμενα το γραφείο του εισαγγελέα.

Το οπτικό υλικό φέρεται ότι ελήφθη από κρατούμενο.


Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα για απειλές κατά της ζωής του πρώην Γάλλου προέδρου. Επίσης πραγματοποιήθηκε έρευνα στη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.


Ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί την Τρίτη. Καταδικάστηκε για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος κρατείται σε μια απομονωμένη και ειδικά προστατευόμενη πτέρυγα της φυλακής.

Δεν απολαμβάνει ειδική μεταχείριση και έχει καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

