Λούβρο: Βίντεο αναπαράστασης απεικονίζει πώς έγινε η εντυπωσιακή ληστεία – Οι δράστες χρειάστηκαν μόλις 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα

Η πρόσφατη ληστεία στο Λούβρο, στο Παρίσι, που απεικονίζεται λεπτομερώς σε μια γραφική αναπαράσταση του BFM TV, αποκάλυψε πόσο ευάλωτο μπορεί να είναι ακόμη και ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία του κόσμου.

Την Κυριακή, τέσσερις κουκουλοφόροι έκλεψαν οκτώ κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων, πυροδοτώντας εθνικό σοκ και ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη Γαλλία, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για το πώς έγινε η ληστεία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τη λεπτομερή αναπαράσταση του BFM TV και την εντυπωσιακή γραφική απεικόνισή της σε βίντεο, η ληστεία στην Γκαλερί του Απόλλωνα διήρκεσε μόλις 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα, αναφέρει το γαλλικό δίκτυο.

Οι ληστές απέσπασαν οκτώ ανεκτίμητα κοσμήματα σε χρόνο-ρεκόρ.

Το περιστατικό έθεσε εκ νέου υπό πίεση τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τη διευθύντρια του Λούβρου, Λωράνς ντε Κάρς. Ο Μακρόν χαρακτήρισε το γεγονός «επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπάμε γιατί είναι η ιστορία μας» και δεσμεύτηκε να «ανακτηθούν τα έργα» και να «προσαχθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη».

Η κυβέρνηση επιχείρησε να αποκρούσει κατηγορίες για ελλείψεις στην ασφάλεια, με υπουργούς να δίνουν συνεντεύξεις, αλλά η Λωράνς ντε Κάρς παραδέχτηκε ότι είχαν «ηττηθεί».

Σύμφωνα με την ίδια, η ασφάλεια στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου είναι εξαιρετικά δύσκολη και «πολύ κακή».

Η ομάδα των δραστών θα είχε δει ότι υπήρχε μόνο μία κάμερα στην εξωτερική πλευρά του μουσείου, η οποία ήταν στραμμένη προς τη λάθος κατεύθυνση, και θα ήξεραν ακριβώς τι να πάρουν και πόσο χρόνο είχαν πριν επέμβει κάποιος.

Σύμφωνα με την ίδια, το κλειστό σύστημα καμερών (CCTV) εξωτερικά του Λούβρου ήταν «πολύ ανεπαρκές», ενώ σε ορισμένα εσωτερικά σημεία οι κάμερες ήταν παλιές και ακατάλληλες για σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας.

Δύο χρόνια πριν, η μεγαλύτερη ανησυχία του Λούβρου ήταν να αποτρέψει ακτιβιστές υπέρ του κλίματος να πετάξουν σούπα πάνω σε πίνακες – τώρα αντιμετωπίζει το οργανωμένο έγκλημα, σχολιάζει το BBC.

Το Λούβρο άνοιξε ξανά την Τετάρτη με μεγάλες ουρές από το κοινό, μόλις τρεις μέρες μετά τη τολμηρή ληστεία υπό το φως της ημέρας που συγκλόνισε το μουσείο. Οι επισκέπτες συνωστίστηκαν, αλλά η Γκαλερί του Απόλλωνα –όπου βρίσκονταν τα κλεμμένα κοσμήματα- παρέμεινε κλειστή πίσω από προσωρινά διαχωριστικά, αναφέρει το περιοδικό Time.