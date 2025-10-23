Το 65% των Αμερικανών θα αγόραζε ένα… στοιχειωμένο σπίτι – Το 41% θα προτιμούσε να κάνει φίλους τα «φαντάσματα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Το 65% των Αμερικανών θα αγόραζε ένα… στοιχειωμένο σπίτι – Το 41% θα προτιμούσε να κάνει φίλους τα «φαντάσματα»

Με την έλευση του Halloween (31/10), οι Αμερικανοί φαίνεται πως δείχνουν πιο ανοιχτοί από ποτέ στην ιδέα να αγοράσουν ένα στοιχειωμένο σπίτι, αποδεικνύοντας ότι το μεταφυσικό έχει μπει δυναμικά στην αγορά ακινήτων.

Μια νέα έρευνα της Rocket Mortgage αποκαλύπτει ότι η γοητεία του… τρόμου δεν αποθαρρύνει τους αγοραστές, αλλά αντίθετα προσελκύει ενδιαφέρον για μοναδικές ευκαιρίες ακινήτων, αναφέρει η New York Post.

Φωτογραφία: Unsplash

Ενδιαφέρον για στοιχειωμένα σπίτια

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν τα 2/3 των Αμερικανών (65%) θα σκεφτόταν να αγοράσει ένα στοιχειωμένο σπίτι, με το 39% να λέει «ναι» ευθέως και ακόμη 26% να είναι ανοικτό στην ιδέα.

Παρά το γεγονός ότι η παρουσία παραφυσικών «συγκατοίκων» μπορεί να τρομάξει κάποιους, το 1/3 των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει ήδη ζήσει σε στοιχειωμένο σπίτι.

Τα στοιχειωμένα σπίτια, που για χρόνια περιορίζονταν σε ξεναγήσεις ή ταινίες τρόμου, εισέρχονται πλέον στη συζήτηση της αγοράς ακινήτων.

Μόνο το 18% των συμμετεχόντων θα πουλούσαν ένα σπίτι αν ανακάλυπταν ότι είναι στοιχειωμένο. Αντιθέτως, το 41% θα προτιμούσε να κάνει φίλους τα… φαντάσματα ή να ερευνήσει την ιστορία του σπιτιού.

Μεταξύ των 1.037 συμμετεχόντων, το 79% είναι ιδιοκτήτες σπιτιού και σχεδόν οι μισοί ζουν σε περιοχές των προαστίων, ιδανικό έδαφος για τον εορτασμό του Halloween.

Φωτογραφία: Unsplash

Το 36% έχει ζήσει ή ζει με… φαντάσματα

Το 23% λέει ότι ζει αυτή τη στιγμή σε στοιχειωμένο σπίτι, ενώ το 13% έχει ζήσει σε ένα στο παρελθόν. Σχεδόν το 30% δεν έχει τέτοιες προσωπικές εμπειρίες αλλά πιστεύει ότι υπάρχουν στοιχειωμένα σπίτια, και μόνο το 17% απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα.

Φωτογραφία: Freepik

Τα παραφυσικά φαινόμενα

Από όσους έχουν αντιμετωπίσει παραφυσικά φαινόμενα, τα πιο κοινά ήταν η «ισχυρή παρουσία» (64%) και οι «μυστηριώδεις θόρυβοι» (61%).

Άλλα σημάδια περιλάμβαναν «ανεξήγητα βήματα» (49%), «φαντάσματα» (37%) και «αντικείμενα που κινούνται μόνα τους» (24%).

Είναι φιλικά, δεν βλάπτουν

Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι τα φαντάσματα ήταν φιλικά (43%) ή παιχνιδιάρικα (20%), με λιγότερους να τα χαρακτηρίζουν τρομακτικά (18%) ή θυμωμένα (8%).

Φωτογραφία: Freepik

Τιμούλα;

Το 39% των ερωτηθέντων απαιτεί τουλάχιστον 40% έκπτωση στην τελική τιμή αγοράς ενός στοιχειωμένου σπίτιυ, το 29% θα δεχόταν μια έκπτωση της τάξεως 20-39% και μόνο το 15% λιγότερο από 20%.

Το 1/3 θεωρεί ότι ένα ακίνητο που «φαίνεται απομονωμένο και τρομακτικό» είναι καθοριστικός παράγοντας για ένα ντιλ, ενώ ο καταγεγραμμένος θάνατος στο ακίνητο ή η γειτνίαση με νεκροταφείο δεν αποθαρρύνουν τους περισσότερους αγοραστές, εφόσον υπάρχει έκπτωση.

Αν το παραφυσικά φαινόμενα παρουσιαστούν ή ανακαλυφθούν μετά την αγορά, το 37% θα επιχειρούσε «εκδίωξη φαντάσματος» με αλάτι, φασκόμηλο ή εξορκισμό, ενώ το 40% θα προτιμούσε απλώς να συμβιώσει μαζί του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θάνατος 16χρονης: Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει την Αστυνομία

Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από καρδιακή ανακοπή

Ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Ποια προβλήματα έχουν προκύψει- Αναγνωστόπουλος: “Πρώτη φορά μπαίνει τάξ...

ΤτΕ: Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που «εξαφάνισαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες

Μαγνητισμένα πλάσματα προσφέρουν νέο έλεγχο στον σχεδιασμό νανοϋλικών

Η Microsoft κυκλοφόρησε επείγουσα ενημέρωση ασφαλείας για όλους τους χρήστες των Windows 11 – Τι συνέβη
περισσότερα
12:10 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Μεντβέντεφ: Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας με τη Μόσχα – Οι αποφάσεις του συνιστούν πράξη πολέμου

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε σήμερα πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης...
11:46 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες: «Οι νέες κυρώσεις είναι πολύ σημαντικό βήμα», λέει ο Ζελένσκι – Το «δάνειο αποζημίωσης» υπέρ του Κιέβου στην ατζέντα

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που αποφασίσθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένω...
10:36 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ διατηρεί πίεση στη Ρωσία με το 19ο πακέτο κυρώσεων – Πλήττουμε την καρδιά της πολεμικής οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεσή της στη Ρωσία, υιοθετώντας νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύ...
10:07 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Νέα Υόρκη: Αστυνομικοί έσωσαν βρέφος που πνιγόταν μέσα στο σπίτι του – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη, όταν δύο νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί της αστυνομία...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς