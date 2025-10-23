Το 65% των Αμερικανών θα αγόραζε ένα… στοιχειωμένο σπίτι – Το 41% θα προτιμούσε να κάνει φίλους τα «φαντάσματα»

Με την έλευση του Halloween (31/10), οι Αμερικανοί φαίνεται πως δείχνουν πιο ανοιχτοί από ποτέ στην ιδέα να αγοράσουν ένα στοιχειωμένο σπίτι, αποδεικνύοντας ότι το μεταφυσικό έχει μπει δυναμικά στην αγορά ακινήτων.

Μια νέα έρευνα της Rocket Mortgage αποκαλύπτει ότι η γοητεία του… τρόμου δεν αποθαρρύνει τους αγοραστές, αλλά αντίθετα προσελκύει ενδιαφέρον για μοναδικές ευκαιρίες ακινήτων, αναφέρει η New York Post.

Ενδιαφέρον για στοιχειωμένα σπίτια

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν τα 2/3 των Αμερικανών (65%) θα σκεφτόταν να αγοράσει ένα στοιχειωμένο σπίτι, με το 39% να λέει «ναι» ευθέως και ακόμη 26% να είναι ανοικτό στην ιδέα.

Παρά το γεγονός ότι η παρουσία παραφυσικών «συγκατοίκων» μπορεί να τρομάξει κάποιους, το 1/3 των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει ήδη ζήσει σε στοιχειωμένο σπίτι.

Τα στοιχειωμένα σπίτια, που για χρόνια περιορίζονταν σε ξεναγήσεις ή ταινίες τρόμου, εισέρχονται πλέον στη συζήτηση της αγοράς ακινήτων.

Μόνο το 18% των συμμετεχόντων θα πουλούσαν ένα σπίτι αν ανακάλυπταν ότι είναι στοιχειωμένο. Αντιθέτως, το 41% θα προτιμούσε να κάνει φίλους τα… φαντάσματα ή να ερευνήσει την ιστορία του σπιτιού.

Μεταξύ των 1.037 συμμετεχόντων, το 79% είναι ιδιοκτήτες σπιτιού και σχεδόν οι μισοί ζουν σε περιοχές των προαστίων, ιδανικό έδαφος για τον εορτασμό του Halloween.

Το 36% έχει ζήσει ή ζει με… φαντάσματα

Το 23% λέει ότι ζει αυτή τη στιγμή σε στοιχειωμένο σπίτι, ενώ το 13% έχει ζήσει σε ένα στο παρελθόν. Σχεδόν το 30% δεν έχει τέτοιες προσωπικές εμπειρίες αλλά πιστεύει ότι υπάρχουν στοιχειωμένα σπίτια, και μόνο το 17% απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα.

Τα παραφυσικά φαινόμενα

Από όσους έχουν αντιμετωπίσει παραφυσικά φαινόμενα, τα πιο κοινά ήταν η «ισχυρή παρουσία» (64%) και οι «μυστηριώδεις θόρυβοι» (61%).

Άλλα σημάδια περιλάμβαναν «ανεξήγητα βήματα» (49%), «φαντάσματα» (37%) και «αντικείμενα που κινούνται μόνα τους» (24%).

Είναι φιλικά, δεν βλάπτουν

Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι τα φαντάσματα ήταν φιλικά (43%) ή παιχνιδιάρικα (20%), με λιγότερους να τα χαρακτηρίζουν τρομακτικά (18%) ή θυμωμένα (8%).

Τιμούλα;

Το 39% των ερωτηθέντων απαιτεί τουλάχιστον 40% έκπτωση στην τελική τιμή αγοράς ενός στοιχειωμένου σπίτιυ, το 29% θα δεχόταν μια έκπτωση της τάξεως 20-39% και μόνο το 15% λιγότερο από 20%.

Το 1/3 θεωρεί ότι ένα ακίνητο που «φαίνεται απομονωμένο και τρομακτικό» είναι καθοριστικός παράγοντας για ένα ντιλ, ενώ ο καταγεγραμμένος θάνατος στο ακίνητο ή η γειτνίαση με νεκροταφείο δεν αποθαρρύνουν τους περισσότερους αγοραστές, εφόσον υπάρχει έκπτωση.

Αν το παραφυσικά φαινόμενα παρουσιαστούν ή ανακαλυφθούν μετά την αγορά, το 37% θα επιχειρούσε «εκδίωξη φαντάσματος» με αλάτι, φασκόμηλο ή εξορκισμό, ενώ το 40% θα προτιμούσε απλώς να συμβιώσει μαζί του.