Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για 3 ζώδια – «Αναθεωρείτε αντιλήψεις που σας κρατούσαν στάσιμους»

H ζωή τριών ζωδίων βελτιώνεται πολύ μετά τις 23 Οκτωβρίου
Μετά τις 23 Οκτωβρίου 2025, η ζωή γίνεται αισθητά καλύτερη για τρία ζώδια. Την Πέμπτη, η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Δία φέρνει μια στιγμή αλήθειας που οδηγεί σε πραγματική ίαση – και νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό. Αυτή η σεληνιακή ενέργεια μάς προκαλεί να αμφισβητήσουμε τις παλιές πεποιθήσεις που μας κρατούσαν πίσω και τις αντικαθιστά με κατανόηση.

Πρόκειται για σημείο καμπής για τρία ζώδια. Ό,τι κάποτε φαινόταν επώδυνο, τώρα αρχίζει να αποκτά νόημα. Αγκαλιάζουμε την ιδέα της αλλαγής, γιατί βλέπουμε πλέον σκοπό σε ό,τι κάνουμε. Στις 23 Οκτωβρίου, το σύμπαν απομακρύνει τη δυσκολία και μας επιτρέπει να ανασάνουμε ξανά ελεύθερα.

Η αυτογνωσία και η ανθεκτικότητα δυναμώνουν μέσα μας, και συνειδητοποιούμε πως εμείς είμαστε αυτοί που δημιουργούμε αυτή τη μεταμόρφωση. Δεν περιμένουμε να μας «σώσουν», εμείς σώζουμε τον εαυτό μας. Νιώθουμε πιο ανάλαφροι, πιο καθαροί και αδιαμφισβήτητα καλύτεροι. Έρχονται δραστικές βελτιώσεις!

Τα 3 ζώδια που βλέπουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους

  • Κριός,
  • Τοξότης,
  • Ιχθύες

Κριός

Όταν η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Δία εισέλθει στη ζωή σας την Πέμπτη, φέρνει μαζί της μια φρέσκια νέα αρχή για εσάς, αγαπητοί Κριοί. Έχετε παλέψει με την απογοήτευση και την αβεβαιότητα, αλλά μετά τις 23 Οκτωβρίου, επιτέλους βλέπετε τα μαθήματα πίσω από όλα αυτά. Ευτυχώς!

Αυτό που κάποτε σας κρατούσε πίσω, τώρα μοιάζει με προετοιμασία για την επόμενη μεγάλη κίνησή σας, και είστε περισσότερο από έτοιμοι από ποτέ. Δεν θεραπεύεστε μόνο. Με κάποιον τρόπο, αναβαθμίζεστε. Θυμάστε τη δύναμή σας, και αυτό σας κάνει να νιώθετε υπέροχα.

Η ένταση και η τρέλα του Κριού καταλαγιάζουν, και ξαφνικά όλα όσα κάποτε έμοιαζαν αδύνατα τώρα φαίνονται απολύτως εφικτά. Κάντε το να συμβεί, Κριοί.

Τοξότης

Τοξότη, στις 23 Οκτωβρίου ό,τι βάρος κουβαλούσατε αρχίζει να διαλύεται – και αυτό μοιάζει με αληθινή υπόσχεση. Νιώθετε ξανά ανανεωμένοι και γεμάτοι έμπνευση, γλυκοί Τοξότες. Η οπτική σας επανέρχεται, και μαζί της επιστρέφουν η φυσική σας αισιοδοξία και η σπίθα για ζωή.

Καθώς η Σελήνη σχηματίζει τρίγωνο με τον Δία, θα δείτε ξεκάθαρα ότι η υπομονή και η πίστη στον εαυτό σας δεν πήγαν χαμένες. Το σύμπαν σας δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στη φαντασία και την αληθινή ελπίδα — και παρότι είστε γεννημένοι ονειροπόλοι, αυτή τη φορά χτίζειτεπάνω σε κάτι πραγματικό.

Αυτό είναι το ξεπέταγμα που περιμένατε, Τοξότες, η βελτίωση που χρειαζόσασταν. Από εδώ και πέρα έρχονται επέκταση, ευκαιρίες και ελευθερία. Είστε ελεύθεροι να ορίζετε τη ζωή σας όπως εσείς επιθυμείτε — και αυτό σας γεμίζει χαρά.

Ιχθύες

Ιχθύες, κατά τη διάρκεια του τρίγωνου Σελήνης-Δία την Πέμπτη, θα νιώσετε σαν να ξεπερνάτε επιτέλους τη συναισθηματική αστάθεια, και να εισέρχεστε σε μια φάση σκοπού και έμπνευσης. Μικρές ενδείξεις εδώ κι εκεί σας δείχνουν πόσο μακριά έχετε φτάσει και πόσες προοπτικές υπάρχου ακόμα μπροστά σας.

Στις 23 Οκτωβρίου, θα ζήσετε μια αποκάλυψη που αλλάζει την οπτική σας. Είναι αυτή η δραστική βελτίωση που σας ενημερώνει ότι είναι μόνο η αρχή. Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα που μπορείτε να προσδοκάτε, Ιχθύες.

Ετοιμαστείτε! Αυτή είναι η στιγμή σας για να προχωρήσετε μπροστά χωρίς φόβο ή δισταγμό. Τώρα δεν είναι η στιγμή να κοιτάξετε πίσω. Η θεραπεία έχει κάνει τη δουλειά της, και είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε ό,τι έρχεται. Η επόμενη φάση του ταξιδιού σας θα είναι γεμάτη χαρά και ελευθερία.

 

