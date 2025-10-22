Τα 3 ζώδια που νιώθουν επιτέλους λίγη ηρεμία – «Οι αυταπάτες διαλύονται και ανακαλύπτετε την αλήθεια»

Στις 22 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια θα νιώσουν επιτέλους ηρεμία. Όταν ο Ποσειδώνας μετακινηθεί από τον Κριό και επιστρέψει σε ανάδρομη πορεία στους Ιχθύες, θα φέρει ένα κύμα ηρεμίας ύστερα από μήνες εσωτερικής ανησυχίας. Η σύγχυση και η αβεβαιότητα αρχίζουν να εξαφανίζονται την Τετάρτη, και ό,τι φαινόταν χαοτικό, τώρα αρχίζει να βγάζει νόημα. Αυτή είναι μια περίοδος κατά την οποία οι αυταπάτες διαλύονται, αφήνοντας πίσω τους αλήθειες που χρειάζεται να γνωρίζουμε.

Την Τετάρτη, το σύμπαν φέρνει μια αίσθηση πνευματικής καθαρότητας. Δεν έχει σημασία σε ποιον θεό πιστεύουμε ή αν δεν πιστεύουμε σε κανέναν. Νιώθουμε γαλήνη με το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι και μέρος του όλου.

Για τρία ζώδια, αυτή η σημαντική διέλευση φαίνεται ταυτόχρονα καθαρτική και γεμάτη σκοπό. Βγαίνουμε από το σκοτάδι και εισερχόμαστε σε μια φάση αξιόπιστης διαίσθησης. Νιώθουμε γειωμένοι, ασφαλείς και εναρμονισμένοι με το ρεύμα της ζωής.

Τρία ζώδια βρίσκουν ηρεμία και ανακούφιση

Σκορπιός,

Αιγόκερως,

Ιχθύες

Σκορπιός

Η αποχώρηση του Ποσειδώνα από τον Κριό βοηθά να φύγουν οι περισπασμοί που για πολύ καιρό θόλωναν τη σκέψη σας, Σκορπιοί. Ξαφνικά βλέπετε καθαρά τι είναι αληθινό και τι όχι — και αυτή η αλήθεια σας απελευθερώνει αλλά και σας κινητοποιεί.

Η οξύτητα της εσωτερικής σας εστίασης είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ημέρας, στις 22 Οκτωβρίου.

Θα παρατηρήσεις πως η διαίσθησή σας είναι πιο δυνατή από ποτέ. Οι επιλογές που άλλοτε σας έβαζαν σε σκέψεις και αναβολές, τώρα μοιάζουν ξεκάθαρες — και είστε έτοιμοι να δράσετε. Ο αυθορμητισμός κυριαρχεί κατά τη διάρκεια αυτής της μετακίνησης, και οι μαθήματα ζωής δεν θα αργήσουν να έρθουν.

Τώρα είστε πιο δυνατοί, πιο σοφοί και έτοιμοι να κάνετε κινήσεις που νιώθετε ότι είναι σταθερές και έξυπνες. Έχετε μάθει τα σωστά μαθήματα την κατάλληλη στιγμή, και τώρα είστε έτοιμοι να τα αξιοποιήσετε. Προχωρήστε μπροστά, Σκορπιοί!

Αιγόκερως

Όταν ο Ποσειδώνας αποχωρεί από τον Κριό, οι προτεραιότητές σας ευθυγραμμίζονται με τον πιο πρακτικό τρόπο, αγαπητοί Αιγόκεροι. Έχετε δουλέψει σκληρά για να βρείτε τον σκοπό σας, και αυτή η συγκεκριμένη διέλευση σας δείχνει ότι η επιμονή σας επιτέλους αποδίδει καρπούς.

Στις 22 Οκτωβρίου θα κατανοήσετε επιτέλους γιατί ορισμένα σχέδια καθυστέρησαν ή πήραν διαφορετική κατεύθυνση. Να περιμένετε πολλές στιγμές «αποκάλυψης» κατά τη διάρκεια αυτής της δυναμικής διέλευσης. Κάθε παράκαμψη σας προετοίμαζε για την επόμενη φάση συγκέντρωσης και επιτυχίας.

Η αίσθηση κατεύθυνσης που αποκτάτε την Τετάρτη είναι σταθερή και αμετακίνητη. Συνεχίστε να εμπιστεύεστε τη διαδικασία, Αιγόκεροι. Ο δρόμος μπροστά σας είναι καθαρός, και τον περπατάτε έχοντας πίσω σας τη δύναμη της εμπειρίας που έχετε αποκτήσει.

Ιχθύες

Ο Ποσειδώνας είναι ο πλανήτης που σας κυβερνά, αγαπητοί Ιχθύες, και καθώς φεύγει από τον Κριό, σας προσφέρει μια αληθινά αναμενόμενη αίσθηση εσωτερικής γαλήνης. Και τη χρειάζεστε πολύ! Τα άβολα συναισθήματα αβεβαιότητας αρχίζουν να καθαρίζουν, αποκαλύπτοντας την πιο βαθιά αλήθεια για το ποιοι είστε και τι θέλετε.

Θα νιώσετε ξανά έμπνευση και δημιουργική ώθηση. Με τη φαντασία σας, ποιος ξέρει πού μπορεί να σας οδηγήσει. Ό,τι σας φαινόταν υπερβολικό, τώρα μοιάζει με έμπνευση στην πιο αγνή της μορφή. Αυτή είναι η μεγάλη σας ευκαιρία, Ιχθύες. Αρπάξτε την!

Η 22η Οκτωβρίου σηματοδοτεί μια καμπή για εσάς. Δεν αιωρείστε πια ανούσια. Στην πραγματικότητα, τώρα βρίσκεστε στη θέση του οδηγού, κατευθύνοντας το πεπρωμένο σας. Το σύμπαν σας δείχνει ότι τα όνειρά σας έχουν δομή και το όραμά σας έχει σκοπό.