Τα 4 ζώδια που ήδη επηρεάζονται από το χάος που προκαλεί ο ανάδρομος Ερμής – «Επικρατεί ένταση και ανυπομονησία»

Η επόμενη ανάδρομη πορεία του Ερμή πλησιάζει και ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, η προ-σκιώδης περίοδος -που συχνά παραβλέπεται, αλλά είναι εξίσου σημαντική- αρχίζει στις 21 Οκτωβρίου και διαρκεί έως ότου ο Ερμής εισέλθει επίσημα σε ανάδρομη πορεία.

Δείτε ποια ζώδια θα επηρεαστούν περισσότερο, βιώνοντας τα αποτελέσματα της ανάδρομης πορείας του Ερμή νωρίτερα και πιο έντονα, σύμφωνα με τους ειδικούς αστρολόγους.

Χρονοδιάγραμμα ανάδρομης πορείας του Ερμή (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2025)

Η προ-σκιώδης φάση: 21 Οκτωβρίου 2025, περίπου στις 20°42′ του Σκορπιού

Η ανάδρομη πορεία ξεκινά: 9 Νοεμβρίου 2025, περίπου στις 6°52′ του Τοξότη

Η ανάδρομη πορεία ολοκληρώνεται: 29 Νοεμβρίου 2025, περίπου στις 20°42′ του Σκορπιού

Η μετά-σκιώδης φάση ολοκληρώνεται: 16 Δεκεμβρίου 2025, περίπου στις 6°51′ του Τοξότη

Τέσσερα ζώδια έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζονται από την ανάδρομη κίνηση του Ερμή

Δίδυμος,

Παρθένος,

Σκορπιός,

Τοξότης

Δίδυμος

Δίδυμε, είναι φυσιολογικό να επιβραδύνετε λίγο. Ο κυβερνήτης σας, ο Ερμής, γίνεται ανάδρομος και προκαλεί αλλαγές στον κόσμο σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της προ-σκιώδους περιόδου, θα παρατηρήσετε πού έχετε επενδύσει την ενέργειά σας σε δουλειές που δεν αποδίδουν τα αποτελέσματα που αξίζετε.

Θυμηθείτε να αποφεύγετε την πλάνη του χαμένου κόστους, καθώς αν κάτι δεν σας ταιριάζει πια ή δεν λειτουργεί, έχετε κάθε δικαίωμα να σταματήσετε, να επιβραδύνετε, να αναθεωρήσετε τα σχέδιά σας ή να κάνετε ένα βήμα πίσω για να εξερευνήσειτε άλλες επιλογές.

Παρθένος

Ως Παρθένοι, επηρεάζεστε σημαντικά από τον κυβερνήτη σας, τον Ερμή. Δεν είναι παράξενο που προετοιμάζεστε για μερικές κοσμικές στροφές και ανατροπές, καθώς ο Ερμής εισέρχεται στην προ-σκιώδη φάση του. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να αντιμετωπίσετε τις τυπικές προκλήσεις προ-σκιώδους φάσης του Ερμή στον τομέα της επικοινωνίας σας: Όπως τεχνολογικές βλάβες, παρεξηγήσεις στις κοινωνικές σας επαφές ή δυσκολίες στο να κατανοήσετε και να σας κατανοήσουν.

Αυτή η περίοδος σύγχυσης σας ενθαρρύνει να δώσετε προτεραιότητα σε ό,τι πραγματικά έχει μεγαλύτερη αξία για εσάς. Τελικά, σας διδάσκει ότι η ξεκούραση και η ενδοσκόπηση είναι θεμελιώδη στοιχεία της παραγωγικότητας και της προόδου.

Σκορπιός

Σκορπιοί, αυτή τη στιγμή αισθάνεστε τις επιδράσεις της προ-σκιώδους φάσης του Ερμή. Αυτή είναι μια πρόσκληση για να αγκαλιάσετε τη μεταμόρφωση, κατανοώντας ότι η αληθινή και μόνιμη αλλαγή μπορεί να συμβεί μόνο αφού πάρετε τα απαραίτητα μαθήματα από τη σημερινή σας μεταμόρφωση.

Ήρθε η ώρα να ελέγξετε ξανά τα δεδομένα, να αμφισβητήσετε όσα θεωρούσατε δεδομένα και να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ψυχολογικά εμπόδια που εμπόδιζαν την ικανότητά σας να περιηγείστε στη ζωή με μια πιο καθαρή προοπτική.

Με τον επικείμενο ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σας, θα νιώσετε την ανάγκη να υποστείτε μια βαθιά εσωτερική αναγέννηση και να αναδυθείτε σαν φοίνικας από τις στάχτες.

Τοξότης

Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί με τα σημάδια και τους οιωνούς από το σύμπαν κατά την διάρκεια αυτής της προ-σκιώδους φάσης του Ερμή, Τοξότες. Αυτή είναι μια περίοδος για να αφήσετε πίσω σας ξεπερασμένες πεποιθήσεις. Η πίστη σας μπορεί να δοκιμαστεί. Ωστόσο, μέσα από προσεκτική ενδοσκόπηση , δημιουργείτε τον απαραίτητο χώρο για να ανακαλύψετε την αλήθεια σας.

Οι νοοτροπίες σας μπορεί να αλλάξουν, και ορισμένες εμπειρίες να φτάσουν στο τέλος τους. Νιώθετε το θάρρος να εκφράσετε τις σκέψεις σας κατά τις θεϊκές στιγμές, όταν νιώθετε ότι είναι σωστό ενστικτωδώς, αντί να μιλάτε παρορμητικά ή απότομα, κάτι που μπορεί να σας γυρίσει πίσω.

Αυτή η αναδρομή του Ερμή θα συμβεί στο ζώδιό σας, ζητώντας σας να γίνετε ρεαλιστές σχετικά με το τι χρειάζεστε πάνω από όλα για να ευημερήσετε.