Νέα Ζηλανδία: «Κόκκινοι κεραυνοί» φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό – Εντυπωσιακές εικόνες από το σπάνιο φαινόμενο

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέα Ζηλανδία: «Κόκκινοι κεραυνοί» φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό – Εντυπωσιακές εικόνες από το σπάνιο φαινόμενο
Φωτογραφία: Dan Zafra

Ένα σπάνιο και μαγευτικό φυσικό φαινόμενο κατέγραψαν φωτογράφοι στη Νέα Ζηλανδία. Οι εικόνες που δημοσιεύει ο Guardian με τα λεγόμενα «red sprites», ή αλλιώς κόκκινοι κεραυνοί, εντυπωσιάζουν, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο σπάνια και φευγαλέα φαινόμενα στον κόσμο.

Τρεις φωτογράφοι, ο Νεοζηλανδός Τομ Ρέι και οι Ισπανοί Νταν Ζάφρα και Χοσέ Κανταμπράνα, κατάφεραν να απαθανατίσουν τους κόκκινους κεραυνούς στις 11 Οκτωβρίου, ενώ είχαν βγει να φωτογραφίσουν τον Γαλαξία (Milky Way) στον ουρανό, πάνω από τους πηλώδεις βράχους του Ōmārama.

Οι φωτογράφοι πίστευαν πως θα ήταν τυχεροί αν έβρισκαν καθαρό ουρανό εκείνο το βράδυ, όμως η νύχτα τους εξελίχθηκε σε «μια αξέχαστη εμπειρία», όπως δήλωσε ο Ρέι στον Guardian.

«Ο Νταν κι εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε – φωνάζαμε. Φωνές χαράς και ενθουσιασμού, και κάθε λογής αντιδράσεις μέσα στο σκοτάδι», αφηγήθηκε.

Φωτογραφία: Dan Zafra

Οι κόκκινοι κεραυνοί είναι εκρήξεις ηλεκτρικής ενέργειας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, που δημιουργούνται από καταιγίδες. Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους κεραυνούς που χτυπούν προς το έδαφος, τα «red sprites» εκτοξεύονται προς τα πάνω, προς τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, σχηματίζοντας μορφές που μοιάζουν με στήλες ή ακόμα και μέδουσες.

Η πρώτη φωτογραφία ενός τέτοιου φαινομένου τραβήχτηκε -κατά τύχη- το 1989, από ομάδα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα.

Είναι τόσο βραχύβια –διαρκούν μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου– που σπάνια είναι ορατά με γυμνό μάτι, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Φωτογραφία: Tom Rae

«Είναι σαν να βλέπεις κάτι που δεν είναι αληθινό, είναι πολύ απόκοσμο… έχει αυτό το πολύ βαθύ κόκκινο χρώμα που εμφανίζεται για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, οπότε είναι πραγματικά συναρπαστικό να το βλέπεις», δήλωσε ο Ρέι.

«Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που ξέρεις ότι γίνεσαι μάρτυρας σε κάτι που πιθανότατα δεν θα ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου», πρόσθεσε ο Ζάφρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θάνατος 16χρονης: Ερωτήματα για τις παραλείψεις στην ενημέρωση των Αρχών – Τι αναφέρει ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η ιβουπροφαίνη μπορεί να προκαλέσει σκούρα κόπρανα – Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε;

ΑΑΔΕ: Ποιες φορολογικές υποθέσεις «σβήνονται» από την Εφορία

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ: Ποιοι και πώς θα λάβουν τα νέα vouchers – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Η Microsoft κυκλοφόρησε επείγουσα ενημέρωση ασφαλείας για όλους τους χρήστες των Windows 11 – Τι συνέβη

Άνδρας ενσωμάτωσε διαμάντι αξίας 2 εκατ. δολαρίων στο μάτι του – Ο λόγος
περισσότερα
10:36 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ διατηρεί πίεση στη Ρωσία με το 19ο πακέτο κυρώσεων – Πλήττουμε την καρδιά της πολεμικής οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεσή της στη Ρωσία, υιοθετώντας νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύ...
10:07 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Νέα Υόρκη: Αστυνομικοί έσωσαν βρέφος που πνιγόταν μέσα στο σπίτι του – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη, όταν δύο νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί της αστυνομία...
09:48 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

ΕΕ: Συμφώνησε σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Στο στόχαστρο εισαγωγές φυσικού αερίου και ο «σκιώδης στόλος» πετρελαιοφόρων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τις πιέσεις της στη Ρωσία, συμφωνώντας σε νέο πακέτο κυρώσεων που σ...
09:33 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Νεογέννητο βρέφος με συνδεδεμένο τον ομφάλιο λώρο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε σταθμό του μετρό

Σοκ έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη η εγκατάλειψη ενός νεογέννητου μωρού σε σταθμό του μετρό, με...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς