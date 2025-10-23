Νέα Ζηλανδία: «Κόκκινοι κεραυνοί» φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό – Εντυπωσιακές εικόνες από το σπάνιο φαινόμενο

Ένα σπάνιο και μαγευτικό φυσικό φαινόμενο κατέγραψαν φωτογράφοι στη Νέα Ζηλανδία. Οι εικόνες που δημοσιεύει ο Guardian με τα λεγόμενα «red sprites», ή αλλιώς κόκκινοι κεραυνοί, εντυπωσιάζουν, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο σπάνια και φευγαλέα φαινόμενα στον κόσμο.

Τρεις φωτογράφοι, ο Νεοζηλανδός Τομ Ρέι και οι Ισπανοί Νταν Ζάφρα και Χοσέ Κανταμπράνα, κατάφεραν να απαθανατίσουν τους κόκκινους κεραυνούς στις 11 Οκτωβρίου, ενώ είχαν βγει να φωτογραφίσουν τον Γαλαξία (Milky Way) στον ουρανό, πάνω από τους πηλώδεις βράχους του Ōmārama.

Οι φωτογράφοι πίστευαν πως θα ήταν τυχεροί αν έβρισκαν καθαρό ουρανό εκείνο το βράδυ, όμως η νύχτα τους εξελίχθηκε σε «μια αξέχαστη εμπειρία», όπως δήλωσε ο Ρέι στον Guardian.

«Ο Νταν κι εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε – φωνάζαμε. Φωνές χαράς και ενθουσιασμού, και κάθε λογής αντιδράσεις μέσα στο σκοτάδι», αφηγήθηκε.

Οι κόκκινοι κεραυνοί είναι εκρήξεις ηλεκτρικής ενέργειας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, που δημιουργούνται από καταιγίδες. Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους κεραυνούς που χτυπούν προς το έδαφος, τα «red sprites» εκτοξεύονται προς τα πάνω, προς τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, σχηματίζοντας μορφές που μοιάζουν με στήλες ή ακόμα και μέδουσες.

Η πρώτη φωτογραφία ενός τέτοιου φαινομένου τραβήχτηκε -κατά τύχη- το 1989, από ομάδα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα.

Είναι τόσο βραχύβια –διαρκούν μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου– που σπάνια είναι ορατά με γυμνό μάτι, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

«Είναι σαν να βλέπεις κάτι που δεν είναι αληθινό, είναι πολύ απόκοσμο… έχει αυτό το πολύ βαθύ κόκκινο χρώμα που εμφανίζεται για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, οπότε είναι πραγματικά συναρπαστικό να το βλέπεις», δήλωσε ο Ρέι.

«Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που ξέρεις ότι γίνεσαι μάρτυρας σε κάτι που πιθανότατα δεν θα ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου», πρόσθεσε ο Ζάφρα.