Ανείπωτη τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε βρέφος μόλις 1 μηνός

Ανείπωτη τραγωδία στην Λάρισα. Πέθανε βρέφος μόλις ενός μηνός. Το περιστατικό συνέβη στο Αργυροπούλι Τυρνάβου όταν η γιαγιά, με την οποία διέμενε το κοριτσάκι, διαπίστωσε πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Αμέσως η γυναίκα μετέφερε το μωρό στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου και εκεί σήμανε συναγερμός.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βρέφος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το βρέφος – σύμφωνα με την πρώτη εικόνα – κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Για το συμβάν – όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση – ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου, σύμφωνα με το larissanet.gr.