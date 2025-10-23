Συνταγή για αχνιστά bao ban

marinasiskos

timeout

Συνταγή για κινέζικα ψωμάκια στον φούρνο. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για κινέζικα ψωμάκια στον φούρνο. Φωτογραφία: Pexels

Γεμίστε τα λαχταριστά κινέζικα ψωμάκια bao ban με BBQ χοιρινό και τουρσί λαχανικά για ένα τέλειο σνακ. Τα bao buns είναι ένας από τους πιο αγαπημένους και διαδεδομένους γαστρονομικούς θησαυρούς της κινέζικης κουζίνας.

Η πιο εύκολη και νόστιμη συνταγή για τορτίγιες – Πώς να τις μετατρέψετε σε μίνι πίτσες για μια γευστική έκπληξη

Τα μαλακά, ατμιστά ψωμάκια με τη χαρακτηριστική ελαστική υφή, αποτελούν την τέλεια βάση για να φιλοξενήσουν διάφορες γέμισης, από λαχταριστό BBQ χοιρινό μέχρι τραγανά λαχανικά και ακόμα και γλυκές γεύσεις.

Η δημοφιλία τους έχει εκτοξευθεί διεθνώς, κατακτώντας όχι μόνο τους λάτρεις της ασιατικής κουζίνας, αλλά και κάθε τύπο γευσιγνωστών. Στην πραγματικότητα, τα bao buns δεν είναι απλώς ένα φαγητό, αλλά μια απόλαυση που δημιουργεί συναισθήματα χαράς σε κάθε μπουκιά.

Η κορυφαία συνταγή για λάχανο από σεφ βραβευμένο με Michelin – Ιδανική για να συνοδεύσει ψητό κρέας στον φούρνο

Είτε τα σερβίρετε σε μια γιορτή είτε ως καθημερινό σνακ, αυτά τα bao ban δεν θα σας απογοητεύσουν ποτέ.

Επιπλέον:

Η τέλεια συνταγή για ψητές πατάτες στο air fryer με τραγανή φλούδα με μόνο 2 υλικά
  • Κόβονται εύκολα
  • Διατηρούνται στην κατάψυξη
  • Χωρίς αυγά
  • Vegetarian
  • Με χαμηλά λιπαρά

Υλικά για τα bao ban

  • 525 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις και επιπλέον για αλεύρωμα
  • 1½ κ.σ. ζάχαρη άχνη και μία πρέζα
  • 1 κ.γ. ξηρή μαγιά ταχείας δράσης
  • 50 ml γάλα
  • 1 κ.σ. ηλιέλαιο και επιπλέον για το άλειμμα και το μπολ
  • 1 κ.σ. ξύδι ρυζιού
  • 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

Θρεπτική αξία

  • kcal 119
  • λίπος 1 γρ. (χαμηλό)
  • κορεσμένα 0 γρ.
  • υδατάνθρακες 23 γρ.
  • ζάχαρα 2 γρ.
  • ίνες 1 γρ.
  • πρωτεΐνη 3 γρ.
  • αλάτι 0,2 γρ.

Μέθοδος

Βήμα 1

  • Ανακατέψτε το αλεύρι, τη ζάχαρη και ½ κ.γ. αλάτι σε ένα μεγάλο μπολ.
  • Διαλύστε την μαγιά και μία πρέζα ζάχαρη σε 1 κ.σ. χλιαρό νερό και προσθέστε το μείγμα στο αλεύρι μαζί με το γάλα, το ηλιέλαιο, το ξύδι ρυζιού και 200 ml νερό.
  • Ζυμώστε προσθέτοντας λίγο επιπλέον νερό αν χρειάζεται.

Βήμα 2

  • Βάλτε τη ζύμη σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και ζυμώστε για 10-15 λεπτά, ή μέχρι να γίνει λεία.
  • Βάλτε τη σε ένα ελαφρώς αλειμμένο μπολ, καλύψτε με μια βρεγμένη πετσέτα και αφήστε τη να φουσκώσει για 2 ώρες, ή μέχρι να διπλασιαστεί σε μέγεθος.

Βήμα 3

  • Βγάλτε τη ζύμη από το μπολ και ζυμώστε την λίγο για να φύγει ο αέρας.
  • Πιέστε τη ζύμη με τα χέρια σας, προσθέστε το μπέικιν πάουντερ και ζυμώστε για 5 λεπτά.

Βήμα 4

  • Ανοίξτε τη ζύμη σε σχήμα λουκάνικου, περίπου 3 εκ. πάχους, και κόψτε σε κομμάτια περίπου 3 εκ. πλάτους – θα πρέπει να έχετε 18 κομμάτια.
  • Στην παλάμη σας, πλάστε κάθε κομμάτι ζύμης σε μπάλα και αφήστε τη να ξεκουραστεί για 2-3 λεπτά.

Βήμα 5

  • Μ’ έναν πλάστη ανοίξτε κάθε μπάλα, μία-μία, σε οβάλ σχήμα περίπου 3-4 χιλιοστά πάχος. Λιπάνετε την επιφάνεια των οβάλ με λάδι και αλείψτε λίγο λάδι σε ένα ξυλάκι.
  • Τοποθετήστε το αλειμμένο ξυλάκι στο κέντρο κάθε οβάλ.
  • Διπλώστε τη ζύμη πάνω στο ξυλάκι και τραβήξτε προσεκτικά το ξυλάκι έξω.

Βήμα 6

  • Κόψτε 18 τετράγωνα από λαδόκολλα και τοποθετήστε πάνω σε κάθε κομμάτι ζύμης μία μπάλα ζύμης.
  • Μεταφέρετε τα σε ένα ταψί, καλύψτε τα με μια καθαρή πετσέτα και αφήστε τα να φουσκώσουν σε ζεστό μέρος για 1 ώρα και 30 λεπτά, ή μέχρι να διπλασιαστούν σε μέγεθος.

Βήμα 7

  • Ζεστάνετε έναν μεγάλο ατμομάγειρα σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία.
  • Ψήστε τα ψωμάκια για 8 λεπτά μέχρι να φουσκώσουν (θα χρειαστεί να το κάνετε σε δόσεις).
  • Ανοίξτε προσεκτικά κάθε bao ban και γεμίστε το με το BBQ χοιρινό και τουρσί καρότο & νταϊκόν. Φάτε τα όσο είναι ακόμα ζεστά.

Συμβουλές συνταγής

Χρησιμοποιώντας το μίξερ

Η ζύμη μπορεί εύκολα να γίνει σε μίξερ με γάντζο ζύμης μέχρι το τέλος του βήματος 3.

Κατάψυξη

  • Τα ψωμάκια μπορούν να διατηρηθούν στην κατάψυξη.
  • Όταν ξεπαγώσουν, απλά ξαναζεστάνετε τα στον ατμομάγειρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν πίνουμε χυμό πορτοκάλι με άδειο στομάχι

«Νόμιζα πως οι πόνοι μου οφείλονταν σε υπερκόπωση, μέχρι που οι γιατροί ανακάλυψαν 11 όγκους» – Συγκλονιστική μαρτυρία 53χρ...

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ: Ποιοι και πώς θα λάβουν τα νέα vouchers – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Διζωνικό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο- Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια – Ποια είναι τα οφέλη

Άνδρας ενσωμάτωσε διαμάντι αξίας 2 εκατ. δολαρίων στο μάτι του – Ο λόγος

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σεφ σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:15 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν 4 κάμπιες σε 7 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς...
05:30 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025: Κριοί, μυστικά και επιθυμίες βγαίνουν στην επιφάνεια

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα...
21:01 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κάρμα: Οι 3 μήνες γέννησης που συνδέονται με «εκκρεμότητες» από το παρελθόν

Όλοι φέρουν τις δικές τους μοναδικές δυνάμεις και αδυναμίες από τις προηγούμενες ζωές τους, μα...
20:00 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Οι άνθρωποι που κάθονται πάντα σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο σπίτι, συνήθως διαθέτουν 10+1 χαρακτηριστικά

Η ψυχολογική ροή που ενισχύει την ευημερία, την ευτυχία και την παραγωγικότητα στην καθημερινή...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς